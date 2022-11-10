Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать?

Один из вариантов готового жилья ассортиментной линейки ГК «Расцветай» — «Расцветай на Обской».
Вторичка или сданное жилье в новом комплексе — многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры.
— Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию, — говорят в пресс-службе ГК «Расцветай».
«Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.
С точки зрения инфраструктуры место тоже удачное. Рядом с домом — гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь есть детские сады, поликлиника, школа.
У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.
Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно найти плавность речной волны и прочность природного камня, и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.
В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и-трехкомнатные квартиры в ЖК — 72,7 кв. м и 87 кв. м. Их планировки продуманы и функциональны — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.
Весомое преимущество «Расцветай на Обской» — качество строительства. Отличная инженерия, входные двери, которые не нужно менять, в целом квартиры готовы к косметическому ремонту.
При приобретении жилья в «Расцветай на Обской» можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров: «Господдержка—2020» и «Семейная ипотека».
Офис продаж ГК «Расцветай»:
ул. Красный проспект, 165
+7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
VK
Дзен
Телеграм-канал
Банки-партнеры: Сбер, ДОМ.РФ, ВТБ (ПАО), «Альфа-Банк» и др.
Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Расцветай на Красном»
Рубрики :
Регионы:
Теги :