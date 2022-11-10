Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать?

Один из вариантов готового жилья ассортиментной линейки ГК «Расцветай» — «Расцветай на Обской».

Вторичка или сданное жилье в новом комплексе — многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры.

— Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию, — говорят в пресс-службе ГК «Расцветай».

«Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.

Удобная транспортная доступность, 7 минут на машине до станции метро «Речной вокзал». Можно дойти пешком за 15-20 минут. Остановки общественного транспорта. Михайловская набережная. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска — Большевистскую или улицу-дублер Обскую создает дополнительное удобство для автомобилистов.

С точки зрения инфраструктуры место тоже удачное. Рядом с домом — гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь есть детские сады, поликлиника, школа.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно найти плавность речной волны и прочность природного камня, и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и-трехкомнатные квартиры в ЖК — 72,7 кв. м и 87 кв. м. Их планировки продуманы и функциональны — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

Весомое преимущество «Расцветай на Обской» — качество строительства. Отличная инженерия, входные двери, которые не нужно менять, в целом квартиры готовы к косметическому ремонту.

При приобретении жилья в «Расцветай на Обской» можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров: «Господдержка—2020» и «Семейная ипотека».

Офис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Красный проспект, 165

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

VK

Дзен

Телеграм-канал

Банки-партнеры: Сбер, ДОМ.РФ, ВТБ (ПАО), «Альфа-Банк» и др.

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Расцветай на Красном»