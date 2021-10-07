Новосибирский бизнесмен предложил построить апартаменты рядом с пляжем «Наутилус»

Компания известного новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева предложила построить рядом с пляжем «Наутилус» гостиничный комплекс с апартаментами и спортивный кластер с яхт-клубом, сообщают «Новосибирские новости». Концепцию проекта «Обская долина» обсудили 6 октября на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета города Новосибирска.

Гостиницы и апартаменты должны занять участки общей площадью 6,8 га. Оставшуюся территорию застройщик планирует благоустроить. Половину займёт парк и пляж, вторую половину — спортивные объекты, в том числе яхт-клуб.

Ранее мэрия разрешила компании «СТС» использовать под строительство спортивного объекта участок площадью 3,6 гектара на улице Стартовой, 43д в Ленинском районе. Он расположен на берегу котлована Горский рядом с главным городским пляжем «Наутилус». Вид разрешённого использования «спорт (5.1)» предусматривает строительство объектов для размещения спортивных и конно-спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятий спортом и физкультурой, водным спортом, спортивных баз и лагерей.

По поводу строительства гостиницы и апартаментов рядом с городским пляжем мнения экспертов градсовета разделились — одни выступили категорически против, другие наоборот — идею одобрили.

По словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, строительство гостиницы как объекта временного проживания в этом месте оправдано, поскольку рядом находится ледовая арена. Гостиница сможет принимать спортсменов, болельщиков и туристов, которые будут приезжать в Новосибирск.

— Какая-то часть гостиницы может выступать как жильё. Это мировая градостроительная практика — совмещение гостиничных номеров с жильём, — добавил Александр Ложкин.

Эксперты градсовета попросили доработать проект, чтобы было понимание, сколько людей в итоге поселится на этой территории и будет жить там постоянно.

Вместе с тем, по словам Михаила Рязанцева, прибрежная территория находится в аренде под стоянки и спортивные объекты, и на ней есть лишь один капитальный объект — стоянка.

— Нет оснований строить там апартаменты, — уверен он.

Напомним, что ровно два года назад ООО «ТЗК Северный», учредителем которого является Вольдемар Басалаев, обратился к СМИ с открытым письмом, где сообщил о своих планах развития территории с городским пляжем «Наутилус». Его письмо стало ответом на заявление Михаила Рязанцева о вырубке деревьев рядом пляжем.

Участок площадью 35 га между железной дорогой, Октябрьским мостом и ул. Стартовой в 2006 году взяла в аренду компания Басалаева «Спас на воде „Наутилус“», чтобы развивать рекреационную зону — «Обская долина». Тогда арендатор гарантировал властям, что там не будет многоэтажной жилой застройки. Мэрия Новосибирска со своей стороны утвердила проект планировки и установила в отношении территории красные линии, которые ограничили арендатора вправе строить там, где он захочет. Более того, была ограничена функциональная возможность использования территории.

Концепцию развития «Обской долины» инвестиционный совет при губернаторе Новосибирской области одобрил ещё в 2011 году. В проект включили аквапарк на 2000 человек с гостиницей на 150 номеров, парковки на 5000 автомобилей, кемпинг и яхт-клуб, а также благоустройство парка с велодорожками, посадкой деревьев и кустарников. Реализацию задуманного оценили в 1,5 млрд рублей, но инвесторов найти не удалось. И вот через 10 лет застройщик решил отказаться от аквапарка и ограничиться строительством гостиницы.