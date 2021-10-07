На месте фабрики «Синар» может появиться жилье премиум-класса

О том, что фабрика АО «Синар», расположенная в центре города на улице Серебренниковской, может пойти под снос, стало известно на минувшей неделе. На заседании в мэрии Новосибирска, где обсуждалось создание на территории города нового природного каркаса с учетом европейского опыта, французский архитектор Мишель Пена рассказал, что собственник фабрики рассматривает возможность переноса предприятия из центра города на окраину, а его территория будет использоваться по-новому.

Сегодня на комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации по планировке территории, в департаменте архитектуры города было вынесено предложение об освоении площадки фабрики «Синар». Как сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин, проект освоения площадки уже разработан.

— Он прошел все согласования, вынесен на публичные слушания, внесены изменения в генеральный план, территория фабрики уже отнесена к зоне перспективной функциональной застройки, — пояснил Нестеркин. — На месте производственной территории «Синара» предлагается разместить жилой комплекс переменной этажности (средней этажности — в связи с зонами охраны объектов наследия по улице Серебренниковской, повышение этажности — вниз, в сторону улицы Ипподромской). Тут же предусмотрено размещение встроенного детского дошкольного учреждения на 50 мест в соответствии с потребностями этого комплекса. Здесь не предполагается застройка с максимальном коэффициентом плотности. Из-за особенностей местоположения это будет комфортное дорогое жилье.

При этом чиновник отметил, что рост числа учащихся в новосибирских школах существенно опережает темпы строительства учреждений. При строительстве домов на территории «Синара» площадью 2 га этот вопрос решить невозможно. Расчетная потребность для нового жилмассива составляет 90 мест.

— Сейчас все школы в этом районе перегружены. Мы рассчитываем на новую школу, которая будет построена в районе ЖК «Флотилия». После того как она будет введена в эксплуатацию, ситуация со школьными местами в этом районе придет в норму, — отметил Алексей Нестеркин.

Но не исключено, что решение по площадке «Синара» затянется надолго, так как на улице Сибревкома идет историко-культурная экспертиза двух зданий, которые находятся в собственности фабрики. Речь идет о корпусе швейной фабрики «Синар» и небольшом кирпичном доме-особняке во дворе предприятия. Как говорится на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, здания обладают признаками объектов культурного наследия. Одноэтажный особняк на территории «Синара» предположительно построен в 1909 году и раньше был частью усадьбы А. П. Горностаева. Старый адрес этого объекта: квартал 11, улица Спасская, 1. После образования швейной фабрики здание заняла дирекция предприятия. Сегодня в нем работает музей «Синара».

На момент публикации материала комментарий на фабрике «Синар» о девелоперском проекте, а также о планах по переезду предприятия редакции получить не удалось.

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации по планировке территории, отправила проект на доработку. Напомним, власти Новосибирска уже неоднократно говорили о планах по выносу за пределы города промышленных предприятий, в том числе в рамках нового закона по комплексному развитию застроенных территорий.

Компания «Синар» производит одежду с 1921 года. По данным Seldon.Basis, генеральным директором компании АО «Синар» является Алексей Елезов, совладельцами — «граждане России» и ООО «Перфект Мода», совладельцем которой является Илья Алексеевич Елезов. «Синар» — крупнейший на Востоке России производитель одежды. На сегодняшний день на фабрике работают более 1000 человек. Компания имеет собственные производственные площади — около 20 000 кв. м, ежегодно выпускает более 300000 изделий, входит в топ-10 крупнейших российских предприятий швейной отрасли. Чистая прибыль компании «Синар» в 2019 году составляла 24 млн рублей, а в 2020 году — 15 млн рублей. Выручка в 2019-м — 816,8 млн рублей, в 2020-м — 845,4 млн рублей.