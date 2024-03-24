Олег Газманов отменил концерт в Новосибирске из-за теракта в «Крокусе»

Самый патриотичной артист российской эстрады Олег Газманов отменил концерт в Новосибирске, намеченный на 27 марта. Он сделал это в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».
Заявление Газманов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Концерты отменены не только в Новосибирске, но также в Кемерове и Барнауле. О новых датах концертов пока неизвестно.
— Мы обязательно встретимся. Подробная информация будет на моём сайте и у организаторов, — сообщил музыкант.
Отметим, что на данный момент в список пострадавших при теракте вошло уже 154 человека.
Напомним, что сегодня, 24 марта, на Транссибирском фестивале состоится концерт в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее редакция сообщала о том, что тренер детей, которые танцевали на чемпионате в «Крокусе», рассказала о спасении.
Фото: скриншот с видео на страницы Олега Газманова в Вконтакте.
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