Олег Газманов отменил концерт в Новосибирске из-за теракта в «Крокусе»

Самый патриотичной артист российской эстрады Олег Газманов отменил концерт в Новосибирске, намеченный на 27 марта. Он сделал это в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

Заявление Газманов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Концерты отменены не только в Новосибирске, но также в Кемерове и Барнауле. О новых датах концертов пока неизвестно.

— Мы обязательно встретимся. Подробная информация будет на моём сайте и у организаторов, — сообщил музыкант.

Отметим, что на данный момент в список пострадавших при теракте вошло уже 154 человека.

Напомним, что сегодня, 24 марта, на Транссибирском фестивале состоится концерт в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее редакция сообщала о том, что тренер детей, которые танцевали на чемпионате в «Крокусе», рассказала о спасении.