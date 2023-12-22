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Утвердили обвинительное заключение по стрелявшему на мосту блогеру в Новосибирске

  • 22/12/2023, 14:51
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Утвердили обвинительное заключения на стрелявшего на мосту блогера в Новосибирске
Уголовное дело будет направлено суд.

В прокуратуре Октябрьского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего блогера Богдана Киселева. Он обвиняется в хулиганстве.

― Обвиняемый, во время движения на автомобиле по Октябрьскому мосту, произвел выстрел из неустановленного предмета, тем самым отвлек водителей от управления транспортными средствами, создал угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, ― говорится в сообщении.

В итоге блогер грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу.

Уголовное дело будет направлено суд.

Напомним, что Киселев выложил видео на котором он за рулем машины высовывает руку с сигнальным пистолетом в открытое окно и производит выстрел. Все это происходит под улюлюканье окружающих пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что стрелявшего на мосту блогера арестовали в Новосибирске.

Фото: скриншот с видео со страницы прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд стрельба на мосту обвинительное заключения Богдан Киселев блогер


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