Утвердили обвинительное заключение по стрелявшему на мосту блогеру в Новосибирске

В прокуратуре Октябрьского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего блогера Богдана Киселева. Он обвиняется в хулиганстве.

― Обвиняемый, во время движения на автомобиле по Октябрьскому мосту, произвел выстрел из неустановленного предмета, тем самым отвлек водителей от управления транспортными средствами, создал угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, ― говорится в сообщении.

В итоге блогер грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу.

Уголовное дело будет направлено суд.

Напомним, что Киселев выложил видео на котором он за рулем машины высовывает руку с сигнальным пистолетом в открытое окно и производит выстрел. Все это происходит под улюлюканье окружающих пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что стрелявшего на мосту блогера арестовали в Новосибирске.