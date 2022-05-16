Новосибирский блогер не причастен к убийству знакомого

В конце минувшей недели коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о непричастности новосибирского блогера Анатолия Гомзякова к убийству его знакомого. Об этом сообщает пресс-служба суда Ленинского района Новосибирска. Это решение стало основанием для оправдания подозреваемого.

— Приговором Ленинского районного суда Новосибирска от 16 мая 2022 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гомзяков А.В. оправдан по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью к совершению преступления, — говорится в сообщении пресс-службы. — Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, убийство произошло в апреле 2020 года после совместного распития Гомзяковым и его знакомым спиртных напитков в квартире микрорайона «Ясный берег», расположенной на 24 этаже.

— Возникла ссора, один из них (Участников пьянки. — Ред.), используя в качестве оружия предмет, обладающий колюще-режущими свойствами, умышленно (с целью убийства) нанес им другому не менее одного удара, — передавала версию следствия прокуратура Новосибирской области в октябре прошлого года по факту утверждения обвинительного заключения. — После чего, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на убийство, обвиняемый переместил потерпевшего на балкон этой квартиры и перекинул его через ограждение, сбросив на землю. От полученных травм мужчина скончался.

По информации ведомства, в ходе расследования дела проведены более 30 экспертиз, опрошено большое количество свидетелей и экспертов.

По мнению ближнего окружения Анатолия Гомзякова, обвинительное заключение изначально не содержало в себе оснований для признания его виновным.

— Перед вами 4 абзаца, КВИНТЭССЕНЦИЯ полутора лет «работы» десятка следователей и десятков экспертов, — сообщалось на странице блогера в соцсети в конце октября. — «Выпивали, по неизвестной причине поругались, неизвестным предметом ударил, неустановленным способом выкинул с балкона, скрылся». А где тут «более 30 экспертиз»? Что доказывают, если ничего не установлено? Правда в том, что все экспертизы или доказывают невиновность, или не доказывают ничего. Все показания свидетелей противоречат версии следствия. Именно поэтому история так коротка и лишь соединяет сюжетной линией веселую завязку и печальную развязку. В действительности же, если верить доказательствам, история сложнее. Но дело, как видим, слили, и в нашем случае «истина где-то рядом» не валялась.

Ранее редакция сообщала, как в поле зрения правоохранительных органов попал ещё один новосибирский блогер — Тимур Ханов, привлеченный к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях. В настоящее время блогер покинул Россию и проживает за границей.