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Новосибирский блогер не причастен к убийству знакомого

  • 16/05/2022, 12:41
новости Новосибирска
Такое решение вынес суд присяжных.

В конце минувшей недели коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о непричастности новосибирского блогера Анатолия Гомзякова к убийству его знакомого. Об этом сообщает пресс-служба суда Ленинского района Новосибирска. Это решение стало основанием для оправдания подозреваемого.

Приговором Ленинского районного суда Новосибирска от 16 мая 2022 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гомзяков А.В. оправдан по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью к совершению преступления, говорится в сообщении пресс-службы. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, убийство произошло в апреле 2020 года после совместного распития Гомзяковым и его знакомым спиртных напитков в квартире микрорайона «Ясный берег», расположенной на 24 этаже.

Возникла ссора, один из них (Участников пьянки. Ред.), используя в качестве оружия предмет, обладающий колюще-режущими свойствами, умышленно (с целью убийства) нанес им другому не менее одного удара, передавала версию следствия прокуратура Новосибирской области в октябре прошлого года по факту утверждения обвинительного заключения. После чего, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на убийство, обвиняемый переместил потерпевшего на балкон этой квартиры и перекинул его через ограждение, сбросив на землю. От полученных травм мужчина скончался.

По информации ведомства, в ходе расследования дела проведены более 30 экспертиз, опрошено большое количество свидетелей и экспертов.

По мнению ближнего окружения Анатолия Гомзякова, обвинительное заключение изначально не содержало в себе оснований для признания его виновным.

Перед вами 4 абзаца, КВИНТЭССЕНЦИЯ полутора лет «работы» десятка следователей и десятков экспертов, сообщалось на странице блогера в соцсети в конце октября. «Выпивали, по неизвестной причине поругались, неизвестным предметом ударил, неустановленным способом выкинул с балкона, скрылся». А где тут «более 30 экспертиз»? Что доказывают, если ничего не установлено? Правда в том, что все экспертизы или доказывают невиновность, или не доказывают ничего. Все показания свидетелей противоречат версии следствия. Именно поэтому история так коротка и лишь соединяет сюжетной линией веселую завязку и печальную развязку. В действительности же, если верить доказательствам, история сложнее. Но дело, как видим, слили, и в нашем случае «истина где-то рядом» не валялась.

 

Ранее редакция сообщала, как в поле зрения правоохранительных органов попал ещё один новосибирский блогер — Тимур Ханов,  привлеченный к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях. В настоящее время блогер покинул Россию и проживает за границей.

Фото  со страницы Анатолия Гомзякова «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство суд блогер


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