Фактический размер материнского капитала в 2022 году составляет:

524,5 тыс. руб. — для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. При рождении второго ребенка доплатят 168,6 тыс. руб.;

524,5 тыс. руб. — для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год, а также с тремя или более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было;

693 тыс. руб. — для семей, в которых второй, а также третий или любой следующий ребенок появился с 2020 года, если до его появления права на материнский капитал не было.

Получить материнский капитал может как мать, так и отец.

Если семья частично использовала материнский капитал, то остаток суммы проиндексируют. Средства можно направить на несколько целей, но обналичить эти деньги нельзя.

На какие цели можно потратить материнский капитал в 2022 году?

Использование материнского капитала на образование

Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье — не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких детей.

Можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией.

Обычно для этого нужно дождаться, пока ребенку исполнится три года. При этом на момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет. Исключение — это оплата детского сада: тогда маткапиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка.

Организация, в которой ребенок получает образование, должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Для того чтобы потратить средства на образование, кроме заявления, вы должны подготовить копию договора с образовательным учреждением (или детским садом). Для оплаты общежития вам понадобится договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы и справка из организации, подтверждающая проживание ребенка в общежитии. Еще, конечно же, нужен паспорт получателя маткапитала.

Использование материнского капитала на улучшение жилищных условий (в т. ч. ипотеку)

Распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — это погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребенка.

Вам нужно взять справку из банка об ипотеке. Она нужна для Пенсионного фонда (он распоряжается средствами маткапитала), для этого документа есть специальная форма.

Также нужно нотариальное обязательство в том, что жилье будет в общей долевой собственности всех членов семьи. Сделайте несколько копий — они вам понадобятся, когда в течение шести месяцев после снятия обременения по ипотеке нужно будет оформить доли в собственность членов семьи.

Надо подать заявление в отделении ПФР (или на сайте) или МФЦ, через портал «Госуслуги». Список необходимых документов — на сайте. Пенсионный фонд рассмотрит заявление в течение месяца. Если он откажет в перечислении средств, решение можно обжаловать в самом фонде.

Если вы решили оплатить маткапиталом первоначальный взнос, то сначала нужно написать об этом в заявлении на ипотеку. Также понадобится справка из ПФР, что маткапитал еще не потрачен.

После оформления ипотеки с таким первоначальным взносом вы должны сделать те же шаги, что и при ее погашении маткапиталом. Это нужно, чтобы фонд перевел средства в банк.

В соответствии с новым постановлением правительства, если средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома, то для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Ремонт квартиры улучшением жилищных условий не считается. Маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; кроме того, из средств маткапитала невозможно погасить кредит за такое жилье.

Использование материнского капитала на формирование накопительной части пенсии матери

Материнский капитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

Кроме того, в конце ноября прошлого, 2021 года Госдума приняла закон, который позволит женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях. Закон позволит сначала отозвать эти средства, а в течение полугода решить, для чего вы их будете использовать. А если написать заявление о продлении срока, можно увеличить его еще на полгода.

Использование материнского капитала на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

Средствами маткапитала можно компенсировать затраты на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако их нельзя направить на медуслуги, а также на реабилитационные мероприятия, техсредства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

Использование материнского капитала на ежемесячную выплату

Право на ежемесячную выплату из маткапитала есть у семей, в которых:

второй ребенок родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 года;

среднедушевой доход — не выше двух прожиточных минимумов.

Семьям, подпадающим под оба условия, ежемесячно на протяжении трех лет выплачивается сумма, равная прожиточному минимуму для детей.