Толпа подростков избила школьников из-за вейпа в Новосибирске

В Новосибирске компания подростков напала на школьников и избила их. Инцидент произошел на парковке возле МФЦ «Сан Сити» вечером 2 сентября.

Шестеро 11-классников, среди которых была девушка, сидели на фуд-корте когда к ним подошла компания подростков. На вид незнакомцам было от 14 до 17 лет. Они попросили у школьников покурить вейп, на что получили отказ и оскорбительную реплику. Такой поворот их не устроил и они предложили оппонентам пройти в туалет.

По словам матери одного из школьников, уже возле уборной количество агрессоров увеличилось до 13. Завязалась потасовка и всех участников конфликта охранники попросили покинуть помещение ТЦ.

— Ребят окружили, вели, как в кольце, до выхода на внутреннюю стоянку между «Сан Сити» и ГУМом. Прям на крыльце их начали избивать, по три человека налетали на одного, ребята падали, как кегли, — рассказала НГС Юлия, мама пострадавшего.

Разборки продолжились на парковке. Получившим удары школьникам удалось вырваться и вновь забежать в ТЦ. Там они дождались своих родителей.

— Мы с сыном объездили травматологии. После сами обратились за направлением в полицию, чтобы пройти судмедэкспертизу. Мой сын не может спать уже третью ночь, одному мальчику ударили в грудь, хорошо, что не сломали ребра, у третьего пошли трещины на зубе, — поделилась с журналистами женщина.

По словам Юлии, почти все родители пострадавших написали заявления в полицию.

В ГУ МВД журналистам подтвердили факт инцидента и пояснили, что в полицию поступило два сообщения.

— Будет проведена проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске банда подростков напала на мужчину во дворе одного из домов в Кировском районе и жестоко его избила. Инцидентом заинтересовался глава Центрального аппарата СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело и сообщить ему о ходе и результатах расследования.