SAP – немецкий поставщик корпоративного программного обеспечения прекращает деятельность в России

SAP объявила, что окончательно уходит из России. Разработчик решений для управления бизнес-процессами полностью перестанет работать со всеми российскими заказчиками и поддерживать локальные версии своих продуктов. Пользователям облачных сервисов дадут выбор: выгрузить данные, удалить их или перенести на сервер вне России, однако даже в последнем случае SAP не будет с ними работать после истечения подписки. Ранее купленное и установленное ПО клиенты смогут использовать и далее.

— В соответствии с нашими обязанностями как работодателя и поставщика критически важного для бизнеса программного обеспечения, SAP соблюдает все санкции США и ЕС. Ранее компания остановила продажи в России и Беларуси и находится в процессе закрытия всех облачных сервисов и контактов в России. Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по упорядоченному выходу из нашей деятельности в России, где мы работаем более 30 лет и создали отличную команду. По мере свертывания нашей деятельности мы сосредоточимся на ответственном управлении воздействием на этих сотрудников. Облачные сервисы. Данные в центрах обработки данных принадлежат клиентам, а не SAP. Поэтому в рамках нашего закрытия облачных служб мы предоставили компаниям в России, не находящимся под санкциями, возможность удалить свои данные, отправить их им или перенести в центр обработки данных за пределами России. С теми российскими компаниями, которые выберут миграционный путь, мы не будем продлевать договор по истечении текущего срока подписки. Локальные продукты. Мы также объявляем о своем намерении отказаться от поддержки и обслуживания наших локальных продуктов в России. Мы оцениваем несколько вариантов выполнения этого решения, каждый из которых обеспечит выполнение наших обязательств перед клиентами, не находящимися под санкциями. Также важно отметить, что независимо от любого решения SAP существующие клиенты в России, использующие локальное программное обеспечение, по-прежнему смогут пользоваться купленными продуктами, — заявила SAP.

Ранее SAP остановила бизнес в РФ в связи с санкциями и, кроме того, приостановила все продажи услуг и продуктов клиентам из РФ и Беларуси. В РФ SAP использовали «Сбер», «Газпром» и многие компании малого и среднего бизнеса. SAP предлагала системы управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM), управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD).