Ручной гидравлический штабелер для работы на складах небольших компаний

Такой техникой является ручной гидравлический штабелер, купить который можно в магазине спецтехники в Красноярске.

Для чего применяется

Данное оборудование используется для того, чтобы переместить не слишком тяжёлые паллеты с товаром на небольшое расстояние (чаще всего по территории склада), разместить их на соответствующих ярусах стеллажей. Также они довольно часто применяются для разгрузки и загрузки продукции во время ее доставки потребителю или розничным магазинам.

Стоит заметить, что ручной штабелер предназначенный для подъёма груза с небольшим весом. На складах с большим грузооборотом больше используются автоматические штабелеры. Это нужно учитывать при выборе техники для конкретной работы.

Основные технические характеристики оборудования

На рынке спецоборудования можно увидеть несколько моделей ручных гидравлических штабелеров. Все они отличаются не только производителем, но и техническими характеристиками. В зависимости от модели такая техника может поднимать вес от 500 до 1500 кг продукции. А грузоподъемный механизм рассчитан поднимать паллеты на высоту до 3 метров. Таких данных достаточно, чтобы использовать аппарат на небольших складах магазинов и минимаркетов.

При производстве данного оборудования используют только качественный материал, по большей части металл, поскольку он является крепким и стойким к механическим повреждениям материалом. Поэтому эти изделия могут быть в эксплуатации многие годы.

Преимущества ручного штабелера

Основными преимуществами этого аппарата являются следующие:

Они не такие габаритные, как автоматические грузовые подъёмники. Поэтому более маневренные, что подходит для работы на складах небольшой площади, а также в магазинах.

Это очень простой в использовании аппарат. Поэтому для того, чтобы пользоваться им, не нужно иметь специальные знания или навыки. Достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, которая прилагается к штабелеру конкретной модели при его покупке.

В обслуживании техника также максимально простая. Здесь нет микросхем и автоматики, которые требовали бы постоянного специального ухода и обслуживания. Штабелер имеет простую механическую конструкцию. Поэтому для продолжительной работы этого аппарата достаточно своевременно смазывать гидроузел маслом и менять колеса.

Простота конструкции всего механизма гарантирует максимально длительный срок службы.

Цена на такое оборудование низкая, поскольку это полностью механическая техника на ручном управлении. Поэтому такая покупка будет не только полезной, но и выгодной для покупателя.

Вышеперечисленные преимущества объясняют высокий спрос на данный товар среди владельцев небольших компаний с небольшими складскими помещениями.

Единственным недостатком можно назвать отсутствие возможности перевозить крупногабаритный груз на большие расстояния, например, между складами. Но данный тип техники для этого не предназначенный. Для подобных целей стоит пользоваться автоматическими грузоподъемными машинами.

Где купить штабелер

Ручной гидравлический штабелер можно купить в магазине специализированной техники. В Красноярске его можно приобрести недорого с возможностью доставки товара покупателю по городу, а также в другие города России по необходимости.

При заказе техники на сайте интернет-магазина каждый покупатель получает квалифицированную консультацию и помощь в выборе оборудования для тех или иных целей. Также здесь можно получить всю интересующую информацию о выбранной продукции и о ее производителе.

Гидравлический грузоподъемный механизм на ручном управлении является незаменимым помощником для сотрудника, который работает на складе небольшой компании производителя или небольшого маркета, магазина и др. При правильном обращении данное оборудование может прослужить много лет, не требуя капитального ремонта или замены каких-либо важных деталей.