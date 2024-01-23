Новосибирский ЦОД CloudMTS прошёл аттестацию для размещения персональных данных

Провайдер CloudMTS сообщает о том, что виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в собственном ЦОД в Новосибирске, получила аттестат соответствия требованиям третьего уровня защищенности (УЗ-3). Это позволит провайдеру расширить возможности обработки персональных данных (ПДн) в облаке и сделает её доступней для региональных компаний.

В облаке провайдера уже существует соответствующий требованиям УЗ-1 и К1 сегмент IaaS ФЗ-152, в котором можно размещать любые персональные данные и государственные информационные системы (ГИС). Аттестация по УЗ-3 позволит хранить и обрабатывать ПДн третьего уровня защищенности.

«В последние годы мы наблюдаем значительный рост спроса на сервисы, обеспечивающие хранение и обработку персональных данных в специально отведенном для этого сегменте облака. Это позволяет сократить траты компаний на средства по информационной безопасности. Наша виртуальная инфраструктура аттестована по требованиям ФЗ-152. Благодаря чему в нее можно переносить любые персональные данные и государственные информационные системы. При этом не все компании в России обрабатывают специальные категории ПДн и работают с ГИС, для которых нужен подобный уровень защищенности. Для размещения IT-систем таких заказчиков мы провели аттестацию отдельных региональных сегментов нашей виртуальный инфраструктуры по требованиям УЗ-3», – отметил ведущий менеджер по виртуальной инфраструктуре CloudMTS Никита Петровский.

Процедуру приведения в соответствие с требованиями аттестата прошла физическая инфраструктура, программное обеспечение, а также организационные политики провайдера. Для этого на его площадках были установлены дополнительные средства информационной безопасности. Аттестаты выданы виртуальной инфраструктуре, расположенной в собственных центрах обработки данных CloudMTS в Казани, Новосибирске и Владивостоке. В дальнейшем их получат площадки в Москве и Санкт-Петербурге.