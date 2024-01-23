Расходы на строительство приюта для животных в Новосибирске решили не сокращать

На прошлой неделе в мэрии Новосибирска прошло совместное совещание с департаментом ЖКХ и представителями Главгосэкспертизы, где рассматривалась ситуация с проектированием и строительством в городе приюта для бездомных животных.

— Мы пришли к выводу, что изменение технического задания не приводит к существенному уменьшению финансирования, — пояснил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

По его словам, это связано с тем, что на территории приюта планируется построить 8 корпусов.

— Это не сараи, а объекты, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Там закладывается вся необходимая атрибутика, в том числе операционная, утилизация и т.д., то есть это очень серьезный комплекс, — говорит Кондратьев.

В итоге было принято решение, что в проект город будет входить с существующей документацией, но будет его реализовывать очередями, чтоб они функционально вписывались в дальнейшее развитие приюта. Стоимость проекта, как отметил чиновник, сегодня оценивается в 600 млн рублей, то есть 95-100 тысяч рублей за «квадрат». В ближайшее время документы будут переданы в Главгосэкспертизу. Ранее депутаты называли эту сумму завышенной и предлагали убрать часть технологий.

Напомним, в 2022 году, когда проект приюта на 250 собак и 50 кошек выносился на рассмотрение горсовета, его стоимость оценивалась в 80-100 млн рублей. Он включал в себя 5 основных функциональных зон: карантинную, хозяйственную, зону выгула, административную и зону перспективного развития. На базе приюта также планировалось реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, создать хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией. Во-вторых, интерактивные площадки в формате контактных зоопарков. В-третьих, зоогостиница.

В 2021 году был определен земельный участок под строительство приюта в промышленной зоне, на территории, прилегающей к Толмачевскому шоссе, площадью около 2,5 га. Участок покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Он согласован с Управлением ветеринарии Новосибирской области на предмет отсутствия в санитарно-защитной зоне объекта по производству и хранению пищевой продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что приют для животных «Хочу жить» сгорел в Новосибирске.