Расходы на строительство приюта для животных в Новосибирске решили не сокращать

На прошлой неделе в мэрии Новосибирска прошло совместное совещание с департаментом ЖКХ и представителями Главгосэкспертизы, где рассматривалась ситуация с проектированием и строительством в городе приюта для бездомных животных.
— Мы пришли к выводу, что изменение технического задания не приводит к существенному уменьшению финансирования, — пояснил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.
По его словам, это связано с тем, что на территории приюта планируется построить 8 корпусов.
— Это не сараи, а объекты, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Там закладывается вся необходимая атрибутика, в том числе операционная, утилизация и т.д., то есть это очень серьезный комплекс, — говорит Кондратьев.
В итоге было принято решение, что в проект город будет входить с существующей документацией, но будет его реализовывать очередями, чтоб они функционально вписывались в дальнейшее развитие приюта. Стоимость проекта, как отметил чиновник, сегодня оценивается в 600 млн рублей, то есть 95-100 тысяч рублей за «квадрат». В ближайшее время документы будут переданы в Главгосэкспертизу. Ранее депутаты называли эту сумму завышенной и предлагали убрать часть технологий.
В 2021 году был определен земельный участок под строительство приюта в промышленной зоне, на территории, прилегающей к Толмачевскому шоссе, площадью около 2,5 га. Участок покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Он согласован с Управлением ветеринарии Новосибирской области на предмет отсутствия в санитарно-защитной зоне объекта по производству и хранению пищевой продукции.
Ранее редакция сообщала о том, что приют для животных «Хочу жить» сгорел в Новосибирске.
Фото freepik
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