Новосибирцы взяли в банках более 8 млрд рублей по ипотеке за месяц

Подводя итоги сентября, в Центробанке подсчитали объем ипотечных займов, выданных в регионах Сибири. Почти везде показатели остались на уровне августа.

В начале осени сибиряки торопились оформить займы по льготной ипотеке, что способствовало всплеску продаж на рынке новостроек. Благодаря этому в сентябре банки предоставили жителям округа кредиты на 39,2 млрд рублей (в августе — на 39,1 млрд рублей). Но не во всех областях ситуация складывалась одинаково ровно.

После отмены льготной ипотеки привлечь покупателей на первичный рынок удалось застройщикам двух сибирских регионов. При этом, больше всего ипотечных займов за сентябрь банки выдали в Новосибирской области. В нашем регионе оформили кредиты на общую сумму — 8,3 миллиарда рублей, что почти на один миллиард больше, чем в августе (7,5 млрд рублей). Основная часть этих кредитов выдана на первичном рынке.

Томская область тоже показала прирост по выдаче льготной ипотеки, но не столь значительный, как в нашем регионе. В сентябре томичи оформили кредиты на покупку жилья на общую сумму 2,6 миллиарда рублей (в августе — 2,2 млрд рублей).

В остальных регионах Сибири произошел объем ипотечных займов в сентябре снизился. Так, Красноярском крае будущие новоселы заняли у банков 7,2 млрд рублей (в августе —7,4 млрд. рублей). В Иркутской области — 5,5 млрд. рублей (5,7 млрд. рублей в августе). Кемеровчане купили жилье на общую сумму займов — 4,3 млрд. рублей (4,4 млрд. рублей в августе). В Омской области за месяц тоже упал объем кредитования — с 4,4 млрд. рублей в августе до 4,2 млрд рублей в сентябре.

Напомним, жители Новосибирска и Новосибирской области в сентябре 2024 года купили 1307 квартир на первичном рынке недвижимости на общую сумму 9 млрд. рублей. Такие данные озвучивали эксперты бизнес-комьюнити One Company изучив статистику наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата. При этом эксперты отмечали, что первоначальный взнос по ипотеке вырос в Новосибирске до 50%.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 22%.