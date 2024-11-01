Рекламодателям

Новосибирцы взяли в банках более 8 млрд рублей по ипотеке за месяц

  • 01/11/2024, 09:00
В сентябре новосибирцы взяли в банках более 8 млрд рублей по ипотеке
Спрос на кредиты продолжает расти несмотря на повышение ключевой ставки

Подводя итоги сентября, в Центробанке подсчитали объем ипотечных займов, выданных в регионах Сибири. Почти везде показатели остались на уровне августа.

В начале осени сибиряки торопились оформить займы по льготной ипотеке, что способствовало всплеску продаж на рынке новостроек. Благодаря этому в сентябре банки предоставили жителям округа кредиты на 39,2 млрд рублей (в августе — на 39,1 млрд рублей). Но не во всех областях ситуация складывалась одинаково ровно.

После отмены льготной ипотеки привлечь покупателей на первичный рынок удалось застройщикам двух сибирских регионов. При этом, больше всего ипотечных займов за сентябрь банки выдали в Новосибирской области. В нашем регионе оформили кредиты на общую сумму — 8,3 миллиарда рублей, что почти на один миллиард больше, чем в августе (7,5 млрд рублей). Основная часть этих кредитов выдана на первичном рынке.

Томская область тоже показала прирост по выдаче льготной ипотеки, но не столь значительный, как в нашем регионе. В сентябре томичи оформили кредиты на покупку жилья на общую сумму 2,6 миллиарда рублей (в августе — 2,2 млрд рублей).

В остальных регионах Сибири произошел объем ипотечных займов в сентябре снизился. Так, Красноярском крае будущие новоселы заняли у банков 7,2 млрд рублей (в августе —7,4 млрд. рублей). В Иркутской области — 5,5 млрд. рублей (5,7 млрд. рублей в августе). Кемеровчане купили жилье на общую сумму займов — 4,3 млрд. рублей (4,4 млрд. рублей в августе). В Омской области за месяц тоже упал объем кредитования — с 4,4 млрд. рублей в августе до 4,2 млрд рублей в сентябре.

Напомним, жители Новосибирска и Новосибирской области в сентябре 2024 года купили 1307 квартир на первичном рынке недвижимости на общую сумму 9 млрд. рублей. Такие данные озвучивали эксперты бизнес-комьюнити One Company изучив статистику наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата.  При этом эксперты отмечали, что первоначальный взнос по ипотеке вырос в Новосибирске до 50%.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 22%

Фото freepik, автор: freepik

274

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска ипотека


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионах СФО обсудили на совещании
1/11/24 17:43
Власть
ОДК предоставит гранты инноваторам Новосибирска
1/11/24 17:30
Бизнес Технологии
Проблемы с отоплением в домах новосибирцев сохранятся еще несколько лет
1/11/24 17:20
Бизнес Город Общество Энергетика&ЖКХ
Экспорт подсолнечного масла из Сибири увеличился вдвое
1/11/24 17:00
Агропром Бизнес ВЭД
Жители Краснозерского района пожаловались на качество угля
1/11/24 16:00
Власть Общество
«Карачинский источник» строит склад в городе Обь
1/11/24 15:30
Бизнес Недвижимость
Губернатор рассказал, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до аэропорта
1/11/24 15:16
Власть Транспорт
В ноябре жителей Кольцово просят не ходить в лес
1/11/24 15:00
Общество
Отечественные специалисты составили рейтинг экосистемных приложений
1/11/24 14:35
Технологии
Доля муниципального транспорта в Новосибирске выросла до 30 процентов
1/11/24 14:30
Бизнес Транспорт
Договоры субподряда не признаются доказательством опыта компании для госзакупок
1/11/24 13:30
Бизнес ПроБизнес
Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей из-за немаркированных вызовов: как «Этикетка» от билайн помогает решать проблему
1/11/24 13:12
Бизнес
Модули для эвакуации раненых выпускают в Новосибирске
1/11/24 12:57
Бизнес
Губернатор Андрей Травников рассказал о повышении зарплат бюджетникам на 16%
1/11/24 11:55
Власть Общество
В Новосибирске по 45 адресам не вывозился мусор
1/11/24 11:45
Общество
Олег Клемешов ушел из мэрии Новосибирска
1/11/24 11:30
Власть Отставки и назначения
«Всё было по обоюдному согласию»: за похищение возлюбленной к 5 годам колонии приговорили жителя Новосибирска
1/11/24 11:15
Общество Право&Порядок
Микро-иконы размером с полспички изготовил новосибирский Левша
1/11/24 11:00
Общество
Никто не хочет вывозить мусор из Советского района Новосибирска
1/11/24 10:40
Бизнес Власть Город
Городская баня откроется на ОбьГЭСе в Новосибирске 
1/11/24 10:00
Общество
Популярное
Автобус и иномарка столкнулись под Новосибирском
1/11/24 16:30
Деревянный барак на улице Серафимовича в Новосибирске загорелся
1/11/24 14:00
Более 200 экземпляров рыбы незаконно выловил житель Новосибирска
1/11/24 13:00
Жителей Новосибирска приглашают обсудить проект сквера на Котовского
1/11/24 12:30
Подростков, разгуливающих по крыше заброшенного ТЦ, заметили в Новосибирске
31/10/24 17:30
Вой сирен услышали жители Железнодорожного района Новосибирска
31/10/24 16:30
Новости компаний
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума-выставки «Учебная Сибирь»
28/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска