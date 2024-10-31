Рекламодателям

В «Спецавтохозяйстве» прокомментировали жалобы на вывоз мусора в Новосибирске

  • 31/10/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
В «Спецавтохозяйстве» прокомментировали жалобы на вывоз мусора в Новосибирске
В месяц на предприятие поступает около 3 тысяч жалоб

Ситуацию с жалобами новосибирцев на вывоз мусора обсудили на совместном совещании регоператора, прокуратуры, Роспотребнадзора, а также МинЖКХ и мэрии Новосибирска. Как заявили в прокуратуре, больше всего жалоб приходится на Новосибирск. По данным ведомства, их количество в 2024 году не снижается.

Региональный оператор с этим не согласился.

— Мы наблюдаем снижение количества жалоб. Еще летом этого года их среднемесячное количество было около 4,5 тысяч, сейчас — менее 3 тысяч, — заявил гендиректор МУП «САХ» Александр Южаков. —  Чтобы избежать данной ситуации, мы увеличиваем количество экипажей, закупили 5 новых мусоровозов и планируем продолжить обновление парка.

Кроме того, в «Спецавтохозяйстве» созданы оперативные бригады, которые будут заниматься устранением всех выявленных нарушений.

Напомним, временный статус регоператора по утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйство» получило в феврале 2023 года приказом МинЖКХ. Оно сменило ООО «Экологию Новосибирск», которое находилось в банкротстве.

10 января 2024 года «Спецавтохозяйство» назначено постоянным региональным оператором по вывозу мусора на семь лет. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

В настоящее время «Спецавтохозяйство» проходит процедуру преобразования из МУП «САХ» в акционерное общество. Уставный капитал АО составит 415,9 млн рублей. Собственником предприятия станет город Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что «Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске. 

Фото предоставлено пресс-службой МУП «САХ».

43

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : региональный оператор Вызов мусора


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский депутат Аксёненко предложил пересмотреть систему расчёта пособий
31/10/24 19:00
Власть Общество
В «Спецавтохозяйстве» прокомментировали жалобы на вывоз мусора в Новосибирске
31/10/24 18:30
Бизнес Власть Город
Форум «Золотая долина» стартовал в Новосибирске
31/10/24 18:00
Бизнес Наука Технологии
Часть проектов по строительству домов в Новосибирске могут законсервировать
31/10/24 17:00
Бизнес Недвижимость
Около тысячи новосибирцев сделали первый шаг в IT с индустрией образования Сбера на выставке «Учебная Сибирь»
31/10/24 16:21
Бизнес
Преемник «СпецТрансСтроя» достроил эстакаду под Новосибирском
31/10/24 16:00
Общество
Новосибирская компания предложила установить в городе кормушки для котов
31/10/24 15:30
Бизнес Общество Социальное предпринимательство
Более 60 домов попали под отключения от тепла в Новосибирске
31/10/24 15:15
Общество
Ажиотажный спрос на обучение в колледжах зафиксировали в Новосибирской области
31/10/24 15:00
Образование Общество
Депутаты от КПРФ вновь подняли вопрос о национализации энергосистемы Новосибирска
31/10/24 14:45
Бизнес Власть Общество
Рост численности енотовидных собак зафиксирован в Новосибирской области
31/10/24 14:00
Общество
В топе тревожности у новосибирцев тема мигрантов
31/10/24 13:30
Общество
Новые законы: как изменится жизнь новосибирцев с 1 ноября
31/10/24 12:30
Бизнес Власть Общество
Здание Ростелекома в центре города купит правительство Новосибирской области
31/10/24 12:15
Власть Недвижимость
В Новосибирске вновь откроется ресторан La Maison
31/10/24 12:00
Бизнес
Концессионные бани разваливаются в Новосибирске
31/10/24 11:00
Бизнес Власть Недвижимость
Сергей Семка и Андрей Клюзов попрощались с депутатами новосибирского Заксобрания
31/10/24 10:31
Отставки и назначения Политика
Коммунальную аварию на правом берегу Новосибирска полностью устранили
31/10/24 10:00
Общество
В работе TikTok и Т-Банк в России произошел сбой
31/10/24 9:30
Общество
Количество станций пауэрбанк-шеринга в Новосибирске выросло в 52 раза
31/10/24 9:00
Бизнес
Популярное
Подростков, разгуливающих по крыше заброшенного ТЦ, заметили в Новосибирске
31/10/24 17:30
Вой сирен услышали жители Железнодорожного района Новосибирска
31/10/24 16:30
В Новосибирске экс-сотрудница детсада удалила пост по решению суда
31/10/24 14:30
Восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области
31/10/24 13:00
В Новосибирске мужчина получил срок за то, что сдал жилье мигрантам
31/10/24 11:30
Неизвестный разбил окна и машины в Новосибирске
30/10/24 15:30
Новости компаний
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
31/10/24 10:34
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска