В «Спецавтохозяйстве» прокомментировали жалобы на вывоз мусора в Новосибирске

Ситуацию с жалобами новосибирцев на вывоз мусора обсудили на совместном совещании регоператора, прокуратуры, Роспотребнадзора, а также МинЖКХ и мэрии Новосибирска. Как заявили в прокуратуре, больше всего жалоб приходится на Новосибирск. По данным ведомства, их количество в 2024 году не снижается.

Региональный оператор с этим не согласился.

— Мы наблюдаем снижение количества жалоб. Еще летом этого года их среднемесячное количество было около 4,5 тысяч, сейчас — менее 3 тысяч, — заявил гендиректор МУП «САХ» Александр Южаков. — Чтобы избежать данной ситуации, мы увеличиваем количество экипажей, закупили 5 новых мусоровозов и планируем продолжить обновление парка.

Кроме того, в «Спецавтохозяйстве» созданы оперативные бригады, которые будут заниматься устранением всех выявленных нарушений.

Напомним, временный статус регоператора по утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйство» получило в феврале 2023 года приказом МинЖКХ. Оно сменило ООО «Экологию Новосибирск», которое находилось в банкротстве.

10 января 2024 года «Спецавтохозяйство» назначено постоянным региональным оператором по вывозу мусора на семь лет. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

В настоящее время «Спецавтохозяйство» проходит процедуру преобразования из МУП «САХ» в акционерное общество. Уставный капитал АО составит 415,9 млн рублей. Собственником предприятия станет город Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что «Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске.