Новосибирский депутат обосновался в Прибалтике

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, избранный в составе либерально-оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020», перебрался в Прибалтику, а, конкретнее — в литовский Вильнюс, где сейчас с семьей обустраивается для дальнейшего проживания. Об этом политик рассказал в стриме на своем интернет-канале.

— Я из Афин переехал в Вильнюс, — сообщил депутат. — Теперь ближе к России нахожусь и к ядерному потенциалу российскому. Просто студия — в Вильнюсе, и когда эфиры три раза в неделю, просто невозможно быть далеко от студии, тем более в Греции очень плохо с интернетом.

По словам депутата, он намерен продолжать вести из-за границы интернет-трансляции, большей частью посвященные критике работы мэра Новосибирска Анатолия Локтя, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в решении текущих вопросов, а также официальной политике федеральной власти в части спецоперации России на территории Донбасса и Украины.

Напомним, что Сергей Бойко вместе с семьей покинул Россию осенью прошлого года, аргументируя это возможным преследованием со стороны правоохранительных органов — ранее Бойко и его соратники по коалиции неоднократно задерживались полицией за активное участие в несанкционированных протестных акциях сначала в поддержку Алексея Навального (Оппозиционер, в марте приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.), затем — против проведения Россией спецоперации в Донбассе и на Украине.

Стоит отметить, что практически сразу после отъезда Сергея Бойко за границу в неофициальном интернет-сегменте начала ходить информация о будущем лишении его депутатского мандата. Тем более что постоянное проживание за границей, согласно Уставу Новосибирска, может являться основанием для этого. В настоящее время ситуацию не только для Бойко, но и для его соратников по коалиции могут усугубить неоднозначные высказывания в отношении федеральной повестки. Помимо самого Сергея Бойко, в настоящее время коалицию «Новосибирск 2020» в горсовете представляют еще трое депутатов: Светлана Каверзина (Советский район), Антон Картавин (Ленинский) и Хельга Пирогова (Октябрьский).