Сергей Бойко покидает Новосибирск

Лидер новосибирских навальнистов, депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко (коалиция «Новосибирск 2020»), находящийся в настоящий момент с семьей за границей в командировке, возвращаться в Россию не планирует. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети. Поводом для невозвращения депутата в Новосибирск, по его словам, послужили полицейские преследования в отношении оппозиционных активистов в регионах России, как, к примеру, в Уфе, где сейчас преследуется активист штаба Навального Лилия Чанышева (Экс-координатор уфимского штаба Навального, организация признана в России экстремистской и запрещена. — Ред.).

— В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне свидания с семьей по расписанию, — пишет Бойко. — Более того, по моим данным, такие материалы уже есть.

Напомним, что и депутат, и его соратники по коалиции и штабу Навального (Организация признана в России экстремистской и запрещена. — Ред.) уже неоднократно привлекались к ответственности после участия в протестных акциях зимой прошлого года. С некоторых из них были взысканы весомые денежные суммы за оплату работы сотрудников правоохранительных органов (с блогера Тимура Ханова и еще одного депутата-коалиционера Антона Картавина). Счета предъявлялись и Сергею Бойко, которого также сотрудники полиции помещали в спецприемник. Помимо заграничной эмиграции, о других планах депутат обещает сообщить в скором времени.

— Судьбу мандата, планы на будущее и прочие моменты предлагаю обсудить в эфире 1 декабря, — пишет политик.

Сергей Бойко был избран депутатом горсовета в сентябре 2020 года, выиграв выборы по округу №49 у секретаря реготделения КПРФ, бывшего вице-спикера горсовета Рената Сулейманова (в настоящее время депутат Госдумы). Годом ранее участвовал в выборах мэра Новосибирска, где занял второе место, проиграв действующему главе города, лидеру новосибирских коммунистов Анатолию Локтю.