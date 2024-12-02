Топ-5 популярных кинотеатров Новосибирска назвали эксперты

Сервис Кинопоиск и Яндекс Карты проанализировали оценки пользователей 674 кинотеатра в Москве и в 15 городах-миллионниках России. Новосибирск оказался на третьем месте рейтинга по количеству кинотеатров — 37. При этом они получили почти 12 000 отзывов и 47 000 оценок. В итоге в топ-5 попали следующие кинотеатры города:

«Победа» (9,5 на Кинопоиске и 10 468 оценок в Яндекс Картах)

«Киноатлас» (9,3 на Кинопоиске и 3 705 оценок в Яндекс Картах)

«Киносити Сибирский Молл» (8,8 на Кинопоиске и 3 874 оценки в Яндекс Картах)

«Синема Парк Сан Сити» (8,5 на Кинопоиске и 6 146 оценок в Яндекс Картах)

«Киномир» с рейтингом (8,1 на Кинопоиске и 4 436 оценок в Яндекс Картах)

Напомним, в октябре новосибирский ресторан Яна Скопина попал в пятерку лучших в Сибири по версии национальной премии WHERETOEAT-2024. А в 2025 году в Новосибирске планируют запустить фабрику научного кино.

Ранее редакция сообщала о том, что кинотеатр будет создан в рамках образовательного кластера, который формируется в «Клюквенном».