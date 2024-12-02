Топ-5 популярных кинотеатров Новосибирска назвали эксперты

Сервис Кинопоиск и Яндекс Карты проанализировали оценки пользователей 674 кинотеатра в Москве и в 15 городах-миллионниках России. Новосибирск оказался на третьем месте рейтинга по количеству кинотеатров — 37. При этом они получили почти 12 000 отзывов и 47 000 оценок. В итоге в топ-5 попали следующие кинотеатры города:
Напомним, в октябре новосибирский ресторан Яна Скопина попал в пятерку лучших в Сибири по версии национальной премии WHERETOEAT-2024. А в 2025 году в Новосибирске планируют запустить фабрику научного кино.
Ранее редакция сообщала о том, что кинотеатр будет создан в рамках образовательного кластера, который формируется в «Клюквенном».
Фото freepik, автор: freepik
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