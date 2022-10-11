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Мэрия Новосибирска готовит массовые иски в суд к дорожным подрядчикам

  • 11/10/2022, 18:31
Автор:
ремонт дорог, иски к подрядчикам
Компании затягивают сроки ремонта дорог, дожидаясь, пока закончится гарантия.

Подрядчиков, некачественно выполнивших дорожные работы на территории Новосибирска, не только обяжут переделать их за собственный счет, но и обложат финансовыми санкциями в пользу города. Такое поручение в ходе оперативного совещания дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На тех, кто не начал работы по гарантийным обязательствам по ремонту дорог, на всех подать в суд, заявил мэр. При этом во время составления исков обратите внимание на то, что в следующем году могут закончиться гарантийные обязательства. То есть по формальному признаку подрядчики протянули время — и дальше будут апеллировать к тому, что срок гарантийный закончился. Поэтому ставлю задачу: не просто добиваться решения суда о понуждении к выполнению ремонтных работ, но и о финансовой компенсации ущерба городу. Раз не выполняют, давайте наказывать рублем!

ремонт дорог

Мэр Новосибирска сообщил, сколько нужно на пятилетнюю программу ремонта дорог

Как ранее докладывал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев, шесть замечаний на двух объектах порядные организации будут выполнять после решения судов.

Мы находимся с ними в состоянии судов, говорит Васильев. В ближайшее время будет назначено проведение строительной экспертизы. К устранению 45 замечаний на 24 объектах подрядчики не приступили, хотя обещали в этому году, и мы их принуждали через претензионную работу по ремонту дорог. Мы заходим в суд, чтобы через суд заставить их выполнять свои обязательства. По погодным условиям, думаю, работы будем производить уже в 2023 году.

По информации мэрии Новосибирска, в планах 2022 года предусматривались работы по ремонту и реконструкции на 63 объектах улично-дорожной сети общей протяженностью 50 км. В настоящее время завершены работы на 48 объектах (19 по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 29 по муниципальной программе), 15 объектов находятся в работе. На гарантии в рамках БКАД находятся 136 объектов. По результатам обследования выявлены 139 замечаний на 110 объектах. Устранены 73% от общего количества замечаний. Не устранены 98 замечаний на 37 объектах. Еще на 11 объектах, где выявлены 44 замечания, подрядчики являются банкротами.

 

Ранее редакция сообщала об оценке гарантийного ремонта дорог депутатами горсовета Новосибирска.

 

Фото из группы мэра Анатолия Локтя ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог иски к подрядчикам


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