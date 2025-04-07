Новосибирский экономист рассказал, стоит ли закупаться криптовалютой

В свете недавнего стремительного падения курса биткоина эксперт рекомендует с осторожностью подходить к приобретению этой цифровой валюты.

На крупнейшей по объёму криптовалютной бирже Binance биткоин подешевел на 10,04% и достиг уровня 74 720,26 доллара. По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 площадкам, снижение составило 10,06% — до 74 711,62 доллара.

— Биткоин не является стабильным инвестиционным инструментом, его стоимость колеблется значительно, зачастую трудно понять отчего. На него мало действуют макроэкономические параметры, скорее, имеется обратная связь — чем хуже обстановка в традиционных экономиках, тем больше спрос на крипту, — рассказал Эдуард Коложвари, доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ, изданию Atas.info.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке криптовалют может быть временной. Однако, по их словам, высокая волатильность биткоина может стать серьёзной проблемой для инвесторов из Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что впервые биткоин пробил барьер в 100 тысяч долларов. Курс криптовалюты на 5 ноября 2024 года составлял 102,3 тысячи долларов.