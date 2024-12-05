Впервые биткоин пробил барьер в 100 тысяч долларов

Курс биткоина (Btc) 5 ноября впервые в истории достиг отметки в 100 тысяч долларов. По данным биржи Binance, на 10:08 курс криптовалюты составлял 102,3 тысячи долларов, показав рост на 6,71%.

Последний раз курс биткоина приближался к этой отметке в ночь на 23 ноября, когда он составлял 99 850 долларов. Заметим, что цена Btc начала активно расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Начиная с 6 ноября курс без особых откатов резко вырос с отметки в 68 тысяч долларов.

Накануне, 4 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что биткоин и другие цифровые валюты будут продолжать развиваться, независимо от состояния доллара.

— Что бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться. Потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность, — заявил Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

По его мнению, «никто не сможет запретить биткоин», так как все стремятся к снижению затрат и повышению надёжности.

Ранее редакция сообщала о том, что перспективы роста курса доллара до 200 рублей оценил новосибирский финансист. Более вероятен сценарий снижения курса.