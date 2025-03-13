Новосибирский эксперт Пинигина прокомментировала поправки к Трудовому кодексу

С 1 марта 2025 года вступил в силу масштабный пакет поправок и дополнений в Трудовой Кодекс РФ. С этого времени усилился контроль за выплатой зарплат и за выполнением трудовых договоров, а также регламентированы отгулы и наставничество.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина считает, что необходимость этих мер назрела давно, а их главная цель не максимально закрутить гайки, а отрегулировать взаимоотношения работника и работодателя.

— В этом заинтересованы обе стороны. Поправки лишь легализовали те моменты, которые давно применялись на практике, — уточнила эксперт.

Судя по поправкам в ТК, государство продолжает борьбу с задолженностями. С этой целью начала работать статья 158.1 ТК РФ, направленная на усиление контроля за своевременной выплатой заработной платы. По новым правилам в каждом субъекте РФ будут созданы межведомственные комиссии, которые и будут контролировать эту сферу.

Наталья Пинигина считает, что здесь также соблюдены интересы обеих сторон. Управляющая бюро пояснила, что далеко не всегда такие просрочки связаны с недобросовестными действиями работодатели. Как правило, задержки с выплатой оклада вызваны внешними факторами.

— Например, работодателю самому не оплатили контракт. Или по каким-то причинам выведено из строя производственное оборудование. По закону, невзирая на это, наниматель обязан при любых обстоятельствах выплатить сотруднику 2/3 оклада, либо через два месяца против него возбудят уголовное дело. Но где он возьмет деньги, если предприятие встало? По новым поправкам эти внешние условия будут учитываться, а к решению проблему будут привлекать сторонние силы, — добавила Пинигина.

Появились уточнения в основаниях прекращения и приостановления трудового договора в связи с прохождением службы, призыва работника на военную службу и наступления чрезвычайных обстоятельств. Таким образом новая редакция статьи 351.7 ТК РФ регулирует приостановление трудового договора на время службы по мобилизации, военного положения или добровольного содействия.

Помимо этого, с наступлением весны работники получили больше возможностей для использования отгулов. По новым правилам отработанный выходной можно использовать в течение года или присоединить к отпуску. В случае увольнения работника, не использовавшего отгулы, работодатель обязан выплатить ему денежную компенсацию за все неиспользованные дни отдыха.

Еще одна поправка к Трудовому кодексу РФ причисляют наставничество к дополнительной нагрузке, которую работодатель обязан оплачивать сотруднику. При этом, с наставником обязательно должен быть заключен письменный договор, так как никакие устные договоренности не имеет юридической силы. Если нет документа, то и сотрудник не обязан выступать в роли наставника, и работодатель не должен выплачивать вознаграждение.

— Тот факт, что возрождается институт наставничества и его регулируют, выгодно обеим сторонам. Наемному работнику, потому что он получает за него достойную оплату, а нанимателю, в свою очередь, позволяет включить эти расходы в официальный фонд оплаты труда, который подвергается более лояльной системе налогообложения, — говорит Наталья Пинигина.

Еще одно новшество предусматривает включение в систему федерального надзора контроля за выполнением коллективных договоров. Такие изменения появились в статье 51 ТК РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести добровольные соцвзносы для самозанятых. Ведомство уже разработало законопроект о проведении такого эксперимента с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.