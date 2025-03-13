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Завод по выпуску фармоборудования планируют построить в Новосибирске

  • 13/03/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Завод по выпуску фармоборудования планируют построить в Новосибирске
Инвестор ждет кредитного потепления и отрабатывает технологии для последующего масштабирования

В парке «Новосиб» создается крупное производство по выпуску оборудования для фарминдустрии. Об этом редакции Infopro54 сообщил заместитель генерального директора ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, управляет парком «Новосиб». — Ред.), депутат горсовета Новосибирска Александр Тарасов. По его словам, реализацией проекта занимается компания ООО «Координата».

Коммерческий директор компании Михаил Воробьев пояснил редакции Infopro54, что компания является резидентом парка с 2020 года.

— После переезда на эту площадку у нас начался новый виток развития. К 2025 году мы увеличили площадь производства со 100 до 800 кв. м, а парк оборудования вырос в шесть раз, — отметил Михаил Воробьев.

По его словам, такие темпы развития компании во многом обеспечил уход с российского рынка иностранных производителей оборудования для фармпроизводств.

— Мы и раньше разрабатывали линии для производства инсулина, различных жидких лекарственных форм, но после того как рынок освободился, получили возможность заходить в новые ниши. Например, сейчас активно погружаемся в изготовление оборудования для выпуска таблеточных форм лекарственных препаратов. Причем речь идет именно о создании собственных разработок, а не об инжиниринге. У нас на предприятии свое конструкторское бюро, которое решает эти задачи, — пояснил собеседник редакции.

 

оборудование

По его словам, импортозамещение на этом сегменте рынка не способствовало тому, что производители расслабились, так как требования к фармоборудованию жестко регламентированы. Иная ситуация на рынке пищевого оборудования, где требования более лояльные. Здесь в России сейчас работают довольно много игроков. Ранее его производила и «Координата», но сейчас собственники решили сосредоточиться на фармоборудовании.

— В планах у нас наращивание объемов производства минимум в два раза и создание нового завода. Обсуждали этот вопрос с партнерами из НЛК. Есть возможность построить предприятие на территории парка, но все упирается в стоимость финансов. Экономика стоит на ручном тормозе, а развиваться за счет внутренних ресурсов удается не так быстро, как хотелось бы, — говорит Михаил Воробьев.

Сейчас компания осуществляет поставки по российскому рынку, но в перспективе не исключает выход и на зарубежные. Для этого отечественным производителям нужно активно вкладываться как в существующие технологии, так и внедрять новые, чтобы потом выходить уже с конкурентоспособным продуктом. По словам собеседника Infopro54, пока, за неимением возможности расширяться в масштабах, новосибирские производители планируют совершенствовать существующие и внедрять новые технологии.

производство медоборудования

По данным Корпорации развития Новосибирской области, до 2028 года на территории первого индустриального парка города — «Новосиб» — появятся еще четыре новых здания общей площадью свыше 14 тысяч кв. м. В частности, производственно-складской объект площадью около 1,5 тысячи кв. м для компании ООО «ЗТО ТифлоТехника». По словам Александра Тарасова, запуск предприятия запланирован на третий квартал 2025 года.

Сейчас на территории парка работают 114 предприятий, из них 39 — производственные. Оборот резидентов индустриального парка — более 9,8 млрд рублей.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Координата» создано в 2017 году. Директор и учредитель Дмитрий Жалыбин. Выручка компании составляет 72,7 млн (+ 298%), чистая прибыль — 2,3 млн.

Ранее редакция рассказывала о том, что компания «ЗТО ТифлоТехника» планирует расширять производство.

Базовая иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум, фото внутри текста предоставлены Михаилом Воробьевым.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : производство оборудования парк Новосиб


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