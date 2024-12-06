В Сибири проходят антикартельные проверки производителей сливочного масла

Федеральная антимонопольная служба проводит внеплановые проверки семи производителей сливочного масла. Они находятся в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

— Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После анализа полученной информации ФАС России сделает окончательные выводы.

По данным Новосибирскстата, на 18 ноября килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1217 рублей. Для сравнения: в начале 2024 года — 867 рублей. Сливочное масло стало лидером по росту цен в рознице.

В сентябре текущего года Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим производителям молочной продукции письма, на основе которых проводится анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко. Необоснованное их повышение станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, сообщали в ФАС.

В Минпромторге Новосибирской области на запрос редакции Infopro54 ответили, что поставщики продукции объясняют увеличение цен ростом стоимости сырья, фонда оплаты труда сотрудников, ценами на ингредиенты и упаковочные материалы, удорожанием логистики и поставок, ростом цен на тарифы транспортной складской логистики, а также ростом ключевой ставки Центробанка и стоимости оборотных кредитных средств.

— Вместе с тем, по информации торговых сетей в настоящее время в розничных магазинах молочная продукция и сливочное масло представлены в полном объёме не только региональных поставщиков, но и федеральных. Торговые сети проводят различные акции, позволяющие приобрести товары по сниженным ценам, — говорится в ответе.

Кроме того, в качестве дополнительных механизмов стабилизации розничных цен, между Минпромторгом НСО и региональными торговыми сетями заключено соглашение об ограничении до 10% торговой наценки на ряд позиций масла сливочного, молока питьевого, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки.

В конце ноября три производителя сливочного масла в регионе («Маслодельческий комбинат Чановский», «Тогучинское молоко» и «Толмачевский молочный завод») подписали соглашение о стабилизации цен на этот продукт. Срок действия документа — до 1 января 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что регионам разрешили заключать соглашения о стабилизации цен на все товары. Ранее список ограничивался продуктами питания.