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Новосибирский эндокринолог: спортсмены попали в группу риска по заболеваниям щитовидной железы

  • 27/05/2023, 12:07
Автор:
Заболевания щитовидной железы
Пусковым механизмом заболеваний «щитовитки» часто становятся стрессы.

Патологии щитовидной железы у пациентов врачей-эндокринологов Новосибирской области занимают второе место по распространению после сахарного диабета. Всего в регионе зарегистрировано около 58 тысяч человек с патологиями «щитовитки». Такие данные приводит главный эндокринолог области Олеся Шабельникова. По словам врача, основных причин для заболевания несколько — нехватка йода в рационе питания, состояние экологии, стресс.

Экология, вредные факторы производства, отсутствие баланса в соблюдении режима труда и отдыха все это может быть пусковыми механизмами для развития ряда аутоиммунных изменений в щитовидной железе, сообщает Олеся Шабельникова. Ну, и фактор генетической предрасположенности, потому что ряд заболеваний передается по наследству. Стресс сегодня также обсуждается как триггер для ряда заболеваний, прежде всего, аутоиммунных. Если говорить про диффузный токсический зоб, то часто одной из причин становится тяжелый пережитый человеком стресс на фоне наследственности или каких-то генетических факторов.

В отдельной группе риска находятся молодые люди, занимающиеся спортом и употребляющие специальные коктейли, содержащие коровий белок.

Коровий белок, в большом количестве поступающий в организм, может стать пусковым фактором аутоиммунных заболеваний, говорит главный эндокринолог. — Но какой-то одной причины возникновения патологий нет, они многообразны.

Для предотвращение возможного заболевания врач рекомендует соблюдать простые меры профилактики йододефицитных состояний. Во-первых, употреблять в пищу йодированную соль, во-вторых, вести правильный образ жизни и, наконец, стараться максимально избегать стрессовых ситуаций.

По информации Минздрава Новосибирской области, симптомами заболеваний и патологических состояний в связи со снижением функции щитовидной железы являются замедление обмена веществ, снижение давления, набор веса, отёчность, сухость кожи, снижение настроения и апатия. При усилении функции щитовидной железы происходит ускорение обмена веществ, тахикардия, потливость, снижение веса, апатия или депрессивные расстройства.

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Фото Pixabay, автор ckstockphoto

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Заболевания щитовидной железы


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