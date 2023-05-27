Ещё один житель Новосибирской области погиб в ходе спецоперации

Сегодня жители Куйбышевского района простятся со своим земляком Максимом Шулаевым, погибшим при выполнения боевого задания в ходе спецоперации. Об этом сообщают в районной адмиистрации.

— Максим Шулаев родился 10 августа 1988 года, — говорится в официальной группе администрации в соцсети. — Учился в Горбуновской школе, получил профессию повара-кондитера в профессиональном училище № 8. В ноябре 2022 года принял решение участвовать в спецоперации. 5 марта 2023 года Шулаев М.И. погиб, выполняя боевые задачи. Администрация и Совет депутатов Куйбышевского района выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Шулаеву Максиму.

Напомним, что чуть более недели назад со своим героем-земляком Сергеем Гордеевым простились жители Искитима. Погибший спецназовец, участник боевых действий в Чечне попал на спецоперацию в составе новосибирского батальона «Вега», в который записался добровольцем. Посмертно награждён Орденом Мужества.

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