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Новосибирский эпидемиолог рассказал, когда в регионе проснутся клещи

  • 24/03/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский эпидемиолог рассказал, когда в Новосибирской области проснутся клещи
В Роспотребнадзоре рекомендовали до конца марта привиться от клещевого энцефалита

В Республике Алтай впервые в этом году зарегистрировали пострадавшего от укуса клеща. Предполагается, что в Новосибирске из-за аномально тёплой зимы сезон активности этих членистоногих также начнётся раньше обычного.

По словам эпидемиолога Якова Новосёлова, для активности клещей необходима плюсовая температура и сухая погода.

— Думаю, что через пару недель, при условии тёплой погоды, где-то в апреле уже нужно начинать опасаться членистоногих, — рассказал эксперт в беседе с Горсайтом.

Клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, среди которых наиболее распространёнными являются болезнь Лайма (или боррелиоз) и клещевой энцефалит.

В 2024 году в Новосибирской области было зафиксировано 79 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Как сообщала главный инфекционист региона Лариса Позднякова на пресс-конференции, четверо заболевших скончались. Двое из них были укушены в Тогучинском районе, один — в Новосибирском, а ещё один — в Чановском.

Среди пациентов было семь детей, трое из которых перенесли болезнь в тяжёлой форме. Четверо взрослых скончались.

Стоит отметить, что в преддверии тёплого сезона жители Новосибирска имеют возможность бесплатно сделать прививку от энцефалитных клещей в поликлинике по месту жительства. По информации Роспотребнадзора по Новосибирской области, наиболее подходящее время для вакцинации — февраль-март.

Ранее редакция сообщала о том, что эпидсезон по клещевому энцефалиту начнется в Новосибирске раньше обычного. А клещей в этом году будет больше обычного. 

Источник фото: Freepik / Автор — erik-karits-2093459

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : клещи


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