Полчищами крыс обеспокоены жители МКД в Новосибирске

Двор и детская площадка многоквартирных домов по адресам: улица Челюскинцев, 40, и улица Нарымская, 11, оказались в опасности из-за нашествия крыс.

Как рассказала местная жительница, на контейнерной площадке и под овощными киосками, которые расположены рядом с этими домами, обитают и размножаются крысы. Эти грызуны свободно перемещаются по двору, заходя на территорию домов и даже на детскую площадку. Свои слова она подтвердила фотографиями и видео, на которых запечатлены крысы.

Жители Центрального округа обращались в администрацию, Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и Роспотребнадзор, но, по их словам, не получили должного внимания к их проблемам.

В своём обращении в ГЖИ местные жители сообщили, что контейнерная площадка является местом сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для всего жилого массива. Они утверждают, что эта площадка находится в антисанитарном состоянии, и на ней обитает большое количество крыс.

В управляющей компании ООО «ЖЭУ-4» жителям заявили, что меры по борьбе с грызунами осуществляются бессистемно, без должного контроля и без видимого эффекта. В этом же обращении новосибирцы сформулировали перечень требований к УК:

1) Своевременно реагировать на обращения собственников.

2) Согласовывать места и дни дезинсекции, а также используемые реактивы и методы нанесения.

3) Осуществлять подписание актов всех услуг/работ на доме в соответствии с решением ОСС.

4) Предоставлять собственникам заблаговременно график дератизации с целью обеспечения контроля качества данной работы и подписания актов.

В ответе администрации Центрального округа говорится, что эта мусорная площадка стоит с тех времён, когда разрешение жильцов на её установку не требовалось.

— По информации управляющей компании ООО «ЖЭУ-4» работы по дератизации выполнены 12.02.2025 в полном объёме по договору со специализированной организацией ООО «Глобус», — сказано в ответе.

Также в сообщении уточняется, что новая контейнерная площадка для жильцов дома по адресу Челюскинцев, 38, будет обустроена на территории их земельного участка.

Ранее редакция сообщала о том, что число жалоб на крыс в Новосибирске за год увеличилось вдвое. За год почти шестьдесят человек пострадали от укусов грызунов.