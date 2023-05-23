В мэрии Новосибирска рассказали, как преобразится улица Ленина к Дню Города

Во время празднования 130-летия Новосибирска улицу Ленина украсят флористические композиции «Времена года». Об этом на своей странице в соцсети сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— «Времена года» Новосибирска будут украшать нашу историческую улицу, — пишет вице-мэр. — Уверена, что нашим флористам удастся удивить новосибирцев и гостей города!

Напомним, что у городских властей довольно масштабные планы в части улицы Ленина. В частности, на протяжении длительного времени идут разговоры о том, чтобы сделать её пешеходной. Пока пешеходизация части улицы носит временный характер, как правило, на период масштабных праздников. Предстоящее закрытие участка улицы от площади Ленина до ул. Советской будет действовать с 3 июня по 3 июля. Проезд планируется организовать по соседним улицам. Исключение будет действовать для автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города, транспортных средств медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам.

Ранее редакция сообщала, как перекрытие улицы Ленина спровоцировало конфликт мэрии и прокуратуры.