Пропавшую девочку-подростка в зеленой куртке ищут в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска пропала 14-летняяАнна Хаустова. Её местонахождение неизвестно с 9 января.

Близкие пропавшего подростка обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы девочки опубликовали волонтеры в группе ПСО.

— Рост Анны Хаустовой 167 сантиметров, глаза черные, темно-каштановые волосы, короткая стрижка. Была одета в светло-зеленую куртку с капюшоном, темно-синие брюки, черную шапку и черные ботинки, — говорится в описании.

У девочки с собой черные наушники и черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщит по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ищут 43-летнюю Ольгу Пушкареву, которая 3 января ушла из дома в Октябрьском районе и не вернулась.