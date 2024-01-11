Пропавшую девочку-подростка в зеленой куртке ищут в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска пропала 14-летняяАнна Хаустова. Её местонахождение неизвестно с 9 января.
Близкие пропавшего подростка обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы девочки опубликовали волонтеры в группе ПСО.
— Рост Анны Хаустовой 167 сантиметров, глаза черные, темно-каштановые волосы, короткая стрижка. Была одета в светло-зеленую куртку с капюшоном, темно-синие брюки, черную шапку и черные ботинки, — говорится в описании.
У девочки с собой черные наушники и черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщит по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ищут 43-летнюю Ольгу Пушкареву, которая 3 января ушла из дома в Октябрьском районе и не вернулась.
Фото со страницы «ЛизаАлерт НСО» в ВКонтакте.
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