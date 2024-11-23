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Продавцы новостроек Новосибирска в среднем готовы снижать цены на 11 процентов

  • 23/11/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Продавцы новостроек Новосибирска в среднем готовы снижать цены на 11 процентов
Собственники квартир на вторичном рынке менее охотно двигаются по цене

По итогам октября, по данным Домклик и СберИндекс, в новостройках Новосибирска в объявлениях цена за квадрат предлагалась 152,8 тысяч рублей, а в сделках снижалась до 138 тысяч. То есть продавцы были готовы к дисконту почти в 11%.

— Разница между ценами предложения и сделки как в столичных регионах, так и в целом по России сейчас находится на минимальном уровне за последние два года, что говорит о скором снижении цен на первичном рынке, — констатируют аналитики.

Напомним, на начало ноября 2024 года в стройках Новосибирской области было 58 576 непроданных квартир и апартаментов.  Такова статистика, приведенная ДОМ.РФ на основе проектных деклараций, предоставленных застройщиками региона. До этого максимум приходился на декабрь 2016 года — 58476 квартир. Как отмечал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, ярко выраженный тренд роста затоваренности наблюдается в целом по стране. По его данным, средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках составляла 136,4 тыс. руб. за квадрат.

На вторичном рынке региона средняя цена в объявлениях составляет 113 тысяч рублей за квадрат, в сделке — 109,2%. То есть здесь продавцы двигаются по цене менее охотно, и разница составляет около 4%. При этом, по итогам октября в Новосибирской области отмечен наибольший прирост средней цены квадрата по сделкам — 1,1%. Причем в регионе цена на вторичке растет уже два месяца подряд.

Как отметили аналитики Домклик и СберИндекс, на вторичке проблема высоких ставок по ипотеке, к которым сейчас пришел первичный рынок, существует уже давно, поэтому ограничение доступности госпрограмм способствовало переключению части спроса с первичного на готовое жильё.

— Пока спрос в этом сегменте остаётся низким, но даже небольшой его переток с новостроек поддержал цены вторички во многих регионах, — констатируют эксперты. — Не исключено, что в ближайшие месяцы цены на готовое жильё также перейдут к снижению.

По версии экспертов «Авито Недвижимости», с начала 2024 года спрос на готовое жилье с начала года вырос на 24%. При этом на 3% увеличилась активность покупателей в октябре. Средняя цена квадрата на вторичке в городе по итогам октября — 122 тысячи рублей за квадрат.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 22%. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска вторичка


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