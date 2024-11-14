Новосибирцы разработали функциональный напиток на основе кленового сока

Новосибирские ученые изготовили функциональный напиток на основе сока клёна ясенелистного. Это совместная разработка доцента кафедры ботаники, кандидата биологических наук Анастасии Белановой и доцента кафедры технологии пищевых производств и индустрии питания Института экологической пищевой биотехнологии, кандидата сельскохозяйственных наук Натальи Ворожейкиной.

— Идея наша с Анастасией, — рассказала Infopro54 Наталья Ворожейкина. — Мы придумали, мы же и воплотили в жизнь. Анастасия с разрешения руководства собирала сок в экологически чистом ботаническом саду. Я, в свою очередь, занималась лабораторными исследованиями.

При этом, добывали напиток традиционным способом, с помощью зарубок на деревьях и капельниц. Таким образом за одну рабочую смену в восемь часов можно насобирать до пяти литров жидкости и не нанести никакого вреда дереву.

— По вкусу кленовый сок намного слаще березового, но все равно недостаточно насыщенный, — продолжает Наталья. — Поэтому мы решили добавить дикоросы, такие как клюква, брусника и черника. Так, у каждого напитка появился свой, индивидуальный вкус. Дегустировали сок наши студенты, всем очень понравилось.

В перспективе разработчики решили расширять вкусовую линейку, добавив к соку фрукты и овощи. И останавливаться на этом не собираются. Уже сейчас Наталья занимается реализацией следующего проекта: выпечкой хлеба на основе того же кленового сока.

Удивительно, но аналогов разработки новосибирских ученых в России до сих пор нет. И это при том, что клен произрастает во многих регионах, а о пользе его сока народная медицина знает очень давно. Он богат калием, магнием, цинком, кальцием, железом, фосфором, а также витамином С, органическими и жирными кислотами. Этот природный напиток полезен не только для иммунной системы, но и улучшает работу сердечной мышцы, укрепляет костные ткани, улучшает состояние кожи, волос и зубов. Кроме того, он является отличным антиоксидантом, а это, в первую очередь, профилактика онкологии. Помимо этого, он обладает антибактериальным, противомикробным действием, служит укрепляющим средством при простуде, болезнях печени, даёт желчегонный и мочегонный эффект, нормализует работу поджелудочной железы, а также замедляет образование тромбов в сосудах, тормозит развитие раковых клеток и воспалительные процессы.

Кленовый сок уже прошёл физико-химические испытания в исследовательском комплексе. В самое ближайшее время ученые планируют запатентовать напиток, а также передать на тестовую дегустацию в спортивных клубах и фитнес-центрах. Как пояснила Infopro54 Наталья Ворожейкина, инвесторов для масштабирования этого проекта у инноваторов пока нет.

Добавим, проект производства функционального напитка из клена стал одним из победителей акселератора А:СТАРТ и вошел в состав бизнес-инкубатора, получив поддержку правительства Новосибирской области.

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