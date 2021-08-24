Новосибирский «Гастроинкубатор» запускает франшизу

— К упаковке франшизы гастрономической школы «Гастроинкубатор» мы приступили в прошлом году. С помощью внешнего консультанта подготовили пакет документов для партнеров, отработали механизм взаимодействия, создали сайт, зарегистрировали товарный знак и т.д. Осенью начнем работать непосредственно с потенциальными франчайзи, — рассказала председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Infopro54 Галина Ильина (Шеломенцева). — Лицом школы и ее идейным вдохновителем является известный новосибирский шеф-повар, вице-президент «ФРиО Сибири» Николай Ильин.

По ее словам, интерес к новосибирской франшизе проявляют предприниматели из разных городов России. Пилотные проекты гастрономической школы, скорее всего, появятся в Тыве и Оренбурге. Здесь франчайзи наиболее активны и мотивированы.

— Сейчас нашими потенциальными партнерами являются бывшие студенты. Некоторые из них сами приезжали к нам на мастер-классы, а потом на профессиональные курсы. Им понравилась бизнес-идея, и они решили развивать проект в своем регионе, — говорит собеседник редакции.

Галина Ильина отметила, что предложение новосибирцев кардинально отличается от тех, которые уже присутствуют на рынке, причем не только в нашем городе, но и в других регионах России.

— В основном сейчас предлагаются кулинарные и кондитерские мастер-классы. У нас системное образование. Мы разработали специализированные курсы как для профессионалов, так и для любителей, где преподают практикующие мастера. В этом году получили лицензию на обучение и сейчас будем выдавать партнерам дипломы установленного образца, — поясняет эксперт. — Кроме того, у нас есть линейка детских кондитерских и поварских курсов, мы развиваем направление по профориентации подростков. Сотрудничаем с профильными техникумами, вузами, приглашаем на площадку студентов. У них есть возможность получить практические навыки у преподавателей, реально работающих в ресторанах, на пищевом производстве.

Условия покупки франшизы Галина Ильина не озвучила, отметив, что эта тема сейчас дорабатывается и будет предоставляться потенциальным партнерам по запросу. Для новосибирских рестораторов продажа франшизы будет не только дополнительным источником дохода, но и эффективным каналом продвижения бренда.

— Когда франшиза работает в разных городах, получается, что она рекламирует сама себя, так что для нас это еще один канал продаж. Кроме того, за счет проекта гастрошколы мы даем людям знания и тем самым развиваем отрасль и потребителя: чем грамотнее он будет, тем более высокий уровень будет вынужден показывать сегмент HoReCa. От этого выиграют все, — уверена собеседница Infopro54. — В перспективе мы планируем обмениваться опытом с мастерами франчайзи, проводить совместные мероприятия по всей сети. Например, я мечтаю организовать всероссийский или даже международный фестиваль кухонь народов мира на всех площадках гастрошколы. Надеюсь, что в будущем эта идея будет реализована.

Гастрономическая школа «Гастроинкубатор» была создана в мае 2018 года. Соучредители школы — Николай и Галина Ильины.