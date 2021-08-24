Иван Шмидт: Ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно

— Многофункциональная ледовая арена будет построена своевременно. Первоначальный график по контракту с генподрядчиком был сделан с большим запасом, предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придётся проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, все будет сделано в срок, — прокомментировал ход строительства Ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею-2023 министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — Предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание: увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, работающими на объекте, привлечены все дополнительные ресурсы – трудовые и финансовые.

Неделей ранее на пресс-конференции Шмидт говорил, что отставание по строительству объекта серьезное и, прежде всего, из-за дефицита рабочих рук. На втором месте находится рост цен на строй материалы.

Напомним, что в феврале аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области на комитете по строительству регионального парламента озвучили итоги проверки строительства ЛДС, которая проходила в конце 2020 года. На тот момент на арене было выполнены только 25% запланированных работ. Наиболее низкий процент выполнения был выявлен при строительстве станции метро «Спортивная». После этого губернатор взял ситуацию под личный контроль, а выездные совещания министерств на объекте стали проходить еженедельно. В июне глава региона перераспределил обязанности в строительном ведомстве и возложил на Ивана Шмидта персональную ответственность за строительство ряда крупных объектов, в том числе, ЛДС.

Следует отметить, что графиком строительства, принятым в марте, предусмотрено выйти на отделочные работы не позднее 1 октября 2021 года. Завершение работ и ввод здания в эксплуатацию намечены на август 2022 года.