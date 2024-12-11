За теплицу и туалет на фундаменте придется платить налог на недвижимость

В 2025 году россиян ждёт несколько серьезных изменений в налогообложении недвижимости. Так, доходы от продажи жилья будут рассчитываться по прогрессивной шкале, госпошлины за регистрационные и иные действия вырастут, изменится ставка налога на имущество для участков под ИЖС и так далее, сообщили аналитики ЦИАН.

Налог на доходы при продаже недвижимости

С 1 января доходы от продажи недвижимости будут облагать налогом не по единой ставке 13%, а по прогрессивной шкале. Таким образом, ставка будет напрямую зависеть от размера прибыли, то есть положительной разницей между выручкой от продажи и расходами на покупку объекта. Если же расходов не было или их невозможно подтвердить, то вычет составит 1 млн. рублей.

Всего в прогрессивной шкале налогообложения установили пять ступеней — от 13 до 22%. Чем выше доход налогоплательщика, тем большую ставку применяют при расчёте налога. При этом если полученные доходы причислят к нетрудовым, то ступеней будет только две.

Ставки налога на доходы при продаже недвижимости с 2025 года будут распределяться следующим образом: за продажу квартиры общей стоимостью до 2,4 млн рублей придется заплатить государству 13%, а свыше 2,4 млн рублей — 312 тыс. рублей + 15% суммы доходов, которые превышают порог.

Сейчас в случае, когда сумма, вырученная от продажи недвижимости, ниже 70% кадастровой стоимости объекта, то налог рассчитывается не из продажной цены, а исходя из самой кадастровой стоимости, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. А с 2025 года регионы сами будут решать, как рассчитывать этот налог — с полной кадастровой стоимости или с учётом понижающего коэффициента.

Госпошлины за действия с недвижимостью возрастут

Со следующего года госпошлины за действия с правами на недвижимость будут зависеть от кадастровой стоимости объекта. По новому законодательству, если кадастровая стоимость недвижимости не превышает 20 млн. рублей или не установлена, то пошлина для физических лиц составит 4 тыс. рублей. Если же КС превышает 20 млн, то придется заплатить 0,02% кадастровой стоимости на дату обращения в Росреестр, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей.

Эта госпошлина уплачивается при регистрации, прекращении и ограничении права собственности, регистрации обременения или сделки с объектом недвижимости.

Размер госпошлины при одновременном кадастровом учёте и регистрации права тоже привяжут к кадастровой стоимости недвижимости. С 1 января 6 тыс. рублей надо будет заплатить за регистрацию объекта дешевле 20 млн рублей или с неопределенной стоимостью, 2 тыс. рублей + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей — если КС более 20 млн рублей.

Постановка объекта на кадастровый учёт обойдется налогоплательщикам в 2 тыс. рублей при создании (образовании) объекта и в 1 тыс. рублей — при изменении сведений об объекте.

Остальные госпошлины рассчитывать не придется. Они просто увеличатся в два раза: за регистрацию договора долевого участия в строительстве, за внесение изменений и дополнений в запись об ипотеке, за регистрацию права на земельный участок для ИЖС и ЛПХ, права на объект капитального строительства и другие.

Добавим, что на земельные участки для ИЖС дороже 300 млн рублей ставка этого налога возрастёт до 1,5%, а для по меньшей стоимости останется прежней — 0,3%. При этом земель, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, это новшество не коснётся.

Налог за постройки на участке

С января 2025 года за все хозяйственные постройки на капитальном фундаменте надо будет платить налог на имущество по ставке 0,1–0,3% кадастровой стоимости. При этом налоговики будут учитывать все строения на дачном участке — бани, сараи, теплицы, туалеты и другие. А вот конструкции без фундамента, которые можно перемешать, а также временные постройки, налогом не обложат.

Таким образом с 1 января владельцам теплиц и туалетов нужно будет декларировать и предоставить в налоговую все необходимые документы. Иначе ФНС самостоятельно проведет оценку стоимости имущества и установит ставку налога.

Этим налогом не будут облагаться объекты личного подсобного хозяйства площадью не более 50 кв. м. Но льгота распространяется только на одно строение, так что собственнику надо будет выбрать наиболее выгодный вариант для применения льготы.

Добавим, что от уплаты налога на хозпостройки освобождаются инвалиды 1, 2 и 3 группы, а также участники военных действий и лица, пострадавшие в ходе них.

Ранее редакция сообщала о том, что срок владения недвижимостью для освобождения от налога могут сократить до трех лет. Сейчас продать квартиру без оплаты налога можно через пять лет.