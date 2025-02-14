«Прятались среди одежды»: в поисках мигрантов-нелегалов силовики нагрянули в один из ТЦ Новосибирска

Утром 14 февраля офицеры военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону нанесли «визит вежливости» в павильоны рынка «Октябрьский», где обнаружили новоиспечённых россиян, уклоняющихся от военного учёта.

Целью мероприятия было выявление нелегалов и тех, кто получив российский паспорт, внезапно забыл встать на учёт в военном комиссариате.

— Уклонистов удалось застать врасплох в павильоне рядом с рынком «Октябрьский», многие пытались скрыться, не хотели идти на контакт, прятались в подсобках, среди одежды. Работают мигранты на рынке целыми семьями, в некоторых подсобках видно, что там они и проживают, — рассказал VN.ru источник в силовом ведомстве.

В ходе данного рейда правоохранители проверили 44 человека, 24 из которых были доставлены в военкоматы и поставлены на воинский учёт.

Стоит отметить, что гости из ближнего зарубежья не скрывают, что явились в сибирскую столицу с единственной целью — заработать. А вот служба в российской армии в их планы никак не входит.

— Все пытаются отвертеться от службы в армии, мотивируя тем, что воспитывают более трёх детей, имеют серьёзные заболевания и прочее. Хитрые и изворотливые! Притворяются, что не понимают по-русски. Но когда остаются между собой, то живо и очень предметно критикуют нашу страну и наши законы, — сообщали ранее в военном ведомстве.

Недовольные проверками силовиков мигранты из Новосибирской области даже пожаловались Уполномоченному по правам человека. Они заявили, что в регионе со стороны правоохранителей творится настоящий «беспредел»: они выявляют среди приезжих нарушителей, безжалостно выдворяют из России и ставят запреты на въезд.

Ранее редакция сообщала о том, что 5 февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила высылки мигрантов. Первым выставленный за порог РФ по новому закону стал гражданин Таджикистана Фируз Саидов, который нелегально проживал в Новосибирской области.