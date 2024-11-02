Сергей Николаев: цены на первичке и вторичке Новосибирска скоро сравняются

На начало октября разница в цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках в среднем по стране составляла 48%. По Новосибирской области разница составила 32%, по Новосибирску — 26%. Такие данные опубликовал на своей странице в соцсетях независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Информацию в целом по РФ или по федеральным округам можно использовать только для определения общего тренда, — пояснил аналитик. —- Например, в среднем по Центральному федеральному округу разница цен между вторичным и первичным жильем составляет 96%, потому что стройка сконцентрирована в Москве и Московской области. По факту сравниваются цены на первичном рынке вокруг Москвы и средневзвешенная цена в Москве, Тамбовской, Рязанской и других регионах ЦФО.

Николаев также прокомментировал разницу цен на первичке и вторичке в самом Новосибирске и области в целом (26% и 32% соответственно). По большей части все жилищное строительство региона сконцентрировано в Новосибирской агломерации.

Кроме того, аналитик обратил внимание, что в Новосибирске цены на новостройки напрямую зависят от уровня доверия населения к застройщикам.

Напомнил Николаев и о том, что стоимость квадрата в новостройках региона обогнала цену вторичного рынка только в начале 2021 года, после введения проектного финансирования и льготной ипотеки. До этого времени ситуация была обратной.

— В период наибольшего удельного веса проблемных объектов квартиры на вторичном рынке стоили на 20-23% дороже новостроек, — вспоминает он. — В 2010-2015 годах в Новосибирске вероятность попасть в долгострой была выше 25%, а если искать что-то подешевле, то и все 60-70%.

Аналитик не исключает, что в ближайшие два-три года цены на первичное и вторичное жилье сравняются. Этому будет способствовать отмена массовой льготной ипотеки и замедление темпов строительства на отдельных объектах.

Напомним, по данным аналитиков Яндекс Недвижимости, средняя стоимость метра готового жилья (на «вторичке») в Новосибирске выросла на 0,2% до 114 тысяч рублей. Средняя цена в новостройках региона за сентябрь составляла 138,2 тыс. рублей. При этом 58% новостроек были нераспроданны.

Ранее редакция сообщала о том, что часть проектов по строительству домов в Новосибирске могут законсервировать.