Мурашко дал советы на новогодние праздники

На новогодних выходных лучше не переедать и отказаться от вредных привычек, а также соблюдать ПДД и тщательно мыть руки. Такие советы дал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает агентство РИА Новости.

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на необходимость надевать маску в общественных местах, чтобы не стать жертвой инфекции, и не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Что касается праздничного меню, глава Минздрава считает нужным включить в рацион больше овощей, рыбы и диетического мяса, при этом с осторожностью относиться к соли, так как ее избыток может привести к повышению артериального давления и стать причиной увеличения риска инфаркта и инсульта, рака желудка, остеопороза и ожирения.

Министр советует после праздников придерживаться здорового режима дня и спать не менее шести часов взрослым и не менее восьми часов детям.

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