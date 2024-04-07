С 8 апреля в Новосибирске ограничат движение для большегрузов

С 8 апреля в Новосибирске вводится ограничение движения для большегрузов. Оно устанавливается для транспорта с нагрузкой на ось более 6 и 7 тонн в зависимости от груза.

В мэрии рассказали, что ограничение будет действовать не на всех улица. Оно не распространяется на девять улиц городского значения:

ул. Хилокская (от ул. Хилокской, 9/1 до ул. Хилокской, 3б);

ул. Петухова (от ул. Хилокской, 3б до ул. Петухова, 89);

Советское шоссе (от ул. Петухова, 89 до ул. Мира, 66);

ул. Мира (от ул. Мира, 66 до ул. Мира, 62а/2);

ул. Ватутина (от ул. Мира, 62а/2 до ул. Ватутина, 103);

Бугринский мост (от ул. Ватутина, 103 до Бугринского моста);

ул. Большевистская (от Бугринского моста до ул. Большевистской, 290);

Бердское шоссе (от ул. Большевистской, 290 до Старого шоссе, 2);

Старое шоссе (от Старого шоссе, 2 до Бердского шоссе, 550).

Напомним, сейчас на федеральном уровне готовятся изменения в части ужесточения контроля за проездом большегрузного транспорта, в том числе через автоматические весы.

Ранее редакция сообщала, что на ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 млн рублей.