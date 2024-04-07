С 8 апреля в Новосибирске ограничат движение для большегрузов

С 8 апреля в Новосибирске вводится ограничение движения для большегрузов. Оно устанавливается для транспорта с нагрузкой на ось более 6 и 7 тонн в зависимости от груза.
В мэрии рассказали, что ограничение будет действовать не на всех улица. Оно не распространяется на девять улиц городского значения:
Напомним, сейчас на федеральном уровне готовятся изменения в части ужесточения контроля за проездом большегрузного транспорта, в том числе через автоматические весы.
Ранее редакция сообщала, что на ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 млн рублей.
Фото: Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
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