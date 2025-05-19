Новосибирский «Марафон рек и парков» собрал рекордное количество мусора

В Новосибирске 17 мая состоялся экологический субботник «Марафон рек и парков», где работники Сбера вместе со своими семьями, партнёрами и добровольцами привели в порядок территорию парка «Арена» и береговую линию реки Обь.

В экологической акции участвовали 34 команды, и результатом стало установление нового рекорда: собрано свыше семи тонн отходов, что является максимальным количеством за всю историю проведения «Марафона рек и парков» в данном регионе. Кроме очистки территории, для участников была подготовлена разнообразная программа, включавшая утреннюю зарядку, образовательные мастер-классы для детей и полевая кухня.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера, отметил:

— Увеличение интереса к подобным мероприятиям свидетельствует о взрослении общества. Мы не просто устраняем загрязнение, мы взращиваем чувство ответственности. А когда это происходит с энтузиазмом, в компании родных или коллег, эффект увеличивается многократно.

«Марафон рек и парков» – это экологическая акция и значимая составляющая корпоративной философии финансового учреждения, ориентированная на поддержку добровольчества, укрепление командного взаимодействия и бережное отношение к природе.