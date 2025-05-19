Священник предложил обложить новосибирцев налогом на бездетность

Известный общественный деятель, священник Русской православной церкви, протоиерей Андрей Ткачев, предложил ввести специальный налог для мужчин старше сорока лет, не состоящих в браке и не имеющих детей. По его мнению, это должно стимулировать их к изменению образа жизни.

По словам священника, такие мужчины живут «трутневым» образом: без семьи, обязательств и участия в воспроизводстве населения. Он считает, что такой образ жизни оправдан только тяжёлым заболеванием или физической неполноценностью.

— Если мужчина после сорока лет остаётся без жены и детей, это можно оправдать лишь болезнью или кастрацией. Во всех остальных случаях речь идёт об эгоистическом выборе, который разрушает общество изнутри, — заявил Ткачев.

Он предложил ввести символический налог для таких граждан. Его цель — не столько финансовая нагрузка, сколько психологический и воспитательный эффект. Налог должен привлечь внимание к проблеме, вызвать внутренний дискомфорт и подтолкнуть мужчин к осознанному выбору семейной жизни.

Выступление протоиерея вызвало бурную реакцию в обществе. Одни считают это мерой по укреплению семейных ценностей и поддержанию демографии. Другие видят в инициативе дискриминацию и нарушение права на свободу выбора.

Многодетный отец из Новосибирска Андрей Андреев уверен, что вопрос не в налогах, а в системе ценностей.

— Должна быть свобода выбора. Ведь для людей творческих профессий или айтишников, приносящих огромную пользу стране, дети могут быть помехой. Это все очень сложно. Кроме того, многие семьи просто не могут иметь детей. Считаю, что не надо никому ничего навязывать, — прокомментировал Atas.info руководитель Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрей Андреев.

Инициатива протоиерея Ткачева пока не получила законодательного признания. Но она вызывает живой интерес и обсуждения, напоминая о важности семейной политики, демографических вопросов и личной ответственности в меняющемся мире.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска против налога на бездетность. Женщины чаще выражают свое несогласие с этим налогом, чем мужчины.