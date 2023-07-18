В Новосибирской области резко увеличилось число авиакатастроф

В 2023 году на территории Новосибирской области произошло два авиационных происшествия (аварии). Об этом сообщает Западно-Сибирское МТУ Росавиации в ответе на запрос редакции Infopro54.

Также отмечается, что в период с 2014 по 2022 года на территории Новосибирской области произошло одно авиационное происшествие.

Напомним, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки частного легкомоторного самолета Cessna 172 вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска. Инцидент произошел 13 июля около 21 часа.

Ранее редакция сообщала о том, что в Монако при крушении вертолета погиб Вячеслав Таран.