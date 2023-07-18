Новосибирские ученые с помощью нейросети могут узнать причины возникновения рака на уровне клеток

Ученые лаборатории белковой инженерии факультета естественных наук НГУ, используя нейросеть, работают над предсказанием структур белков репарации из суперсемейства «спираль-шпилька-спираль» (HhH) и анализируют вероятность их использования как шаблонов для установления структур белков методом молекулярного замещения, пишет КП-Новосибирск.

Открытие новых ферментов репарации приведут к решению различных задач биотехнологии и фундаментальной медицины. Например, с их помощью можно реконструировать генетическую историю человечества с древнейших времен и узнать, в какой момент в человеческом геноме возникли мутации, вызывающие онкологические заболевания.

По словам заведующего лабораторией доктора биологических наук Дмитрия Жаркова, с помощью нейросети, зная последовательность белка и аминокислот в нем, можно получить модель, которую можно сравнить с экспериментальными данными и узнать пространственное строение белка, минуя фазовую проблему, затрудняющую расшифровывать структуру белков с нуля.

Отмечается, что исследования проводятся в рамках масштабного проекта, поддержанного программой стратегического лидерства «Приоритет-2030».

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