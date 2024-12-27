Новосибирский метрополитен прогнозирует рекорд по пассажиропотоку

Новосибирский метрополитен в этом году установит новый рекорд по количеству перевезённых пассажиров. 27 декабря пресс-служба подземки поделилась итогами 2024 года.

— Все поставленные задачи выполнены, а перевозка пассажиров за 2024 год превысит 86 миллионов человек, что является рекордным показателем, — отметил Аркадий Чмыхайло, начальник новосибирского метрополитена.

За первые 10 месяцев 2024 года метро воспользовалось более 71,5 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пассажиров увеличилось на 2,6%, или на 1,795 миллиона.

В 2023 году среднесуточный объём перевозок составил 231,6 тысячи человек. Всего же метрополитен Новосибирска в прошлом году перевёз свыше 84,5 миллиона пассажиров, что на 9% больше, чем в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что метро Новосибирска в Новый год будет работать до 2 часов ночи. В праздничные дни наземный пассажирский транспорт и метрополитен будут функционировать по графику выходного дня.