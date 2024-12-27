За год экспорт озёрной рыбы в Китай из Новосибирской области вырос на сорок тонн

Только в декабре 2024 года в Китайскую Народную Республику из Новоибирской области было отгружено несколько партий рыбы от ООО «Купинский рыбокомбинат». Общий объем этой продукции за год составил 74 тонны, в том числе 54 тонны карася и 20 — сазана. Это на 40 тонн больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Уточняется, что вся экспортируемая рыбная продукция прошла процедуру соответствия ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиям страны — импортера.

— Доставка осуществляется автомобильным транспортом в сопровождении согласованного между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Россельхознадзором сертификата здоровья на рыбу и рыбную продукцию, экспортируемые из Российской Федерации в Республику, — уточнили в пресс-службе.

Добавим, ООО «Купинский рыбокомбинат» основан в 2001 году. Предприятие располагается в с. Яркуль Купинского района, занимается добычей (выловом) рыбы (сазан, плотва, окунь, карась, судак, язь, щука) на озере Чаны с последующей её переработкой.

Ранее стало известно, что экспорт сыра из Сибири за год увеличился в два раза. За 10 месяцев производители отправили за границу более 1,17 тыс тонн продукта на сумму свыше 475 миллионов рублей. Больше всего экспортных поставок пришлось на плавленые сыры (717 тонн), а также полутвердые и молодые сыры (преимущественно моцарелла), сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).