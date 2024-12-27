В сети «О`кей» сменится собственник

Люксембургская компания O`Key Group S.A. передает сеть гипермаркетов «О`кей» российскому менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе ритейлера. Сумма сделки не раскрывается. Но уточняется, что сеть гипермаркетов «О’кей» в процессе заключения сделки и по ее окончанию будет работать в стандартном режиме. Компания намерена выполнить все ранее взятые на себя обязательства перед сотрудниками и поставщиками.

По информации «Коммерсанта», сеть выкупает ООО «РБФ Ритейл». По данным издания, общая задолженность «О`кей» на сегодня составляет почти 46 млрд. руб., которую и предстоит выплатить будущему собственнику, поэтому сделка, вероятнее всего, будет безденежной.

В России гипермаркеты функционируют через ООО. В 2023 году выручка компании составила 147,5 млрд руб., сократившись на 3% год к году. Чистый убыток — 899,5 млн руб. Менеджмент торговой сети в ноябре 2024 года зарегистрировал новое юридическое лицо — ООО «РБФ Ритейл», следует из СПАРК. 99% долей в нем через ООО РБФ контролируют Константин Арабидис (24%), Артем Микоев (24%), Ирина Патрушева (24%), Анна Рощина (24%) и Евгений Морозов (4%). Еще 1% через ООО «Бизнес инвест» принадлежит Евгению Морозову.

По данным Infoline, с января по сентябрь 2024 года «О`кей» находилась на десятом месте списка крупных российских продуктовых ритейлеров. Выручка компании за этот период составила 155,6 млрд руб., прибавив 5,6% год к году. Под этим названием в России работает 77 гипермаркетов. В Новосибирске их два: в ТЦ «Малинка» и в ТЦ «Аура».

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