Новосибирский нефтетрейдер консолидирует транспортные активы

28 ноября ООО ТК «Нафтратранс плюс» зарегистрировало дочернюю компанию АО «Холдинговая компания «Нафтатранс». 99% в компании принадлежит ТК «Нафтратранс плюс», 1% — напрямую Игорю Головне. Генеральным директором назначен Константин Турушев.

— В этой компании планируется консолидировать транспортные активы, как ранее в сегменте продажи нефтепродуктов, — пояснили в пресс-службе финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал». — Такая перестройка юридической структуры является логичным шагом по дальнейшему упорядочиванию процессов управления, повышению прозрачности бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности группы компаний.

На балансе транспортного блока будет 445 единиц техники. Финансовый консультант поясняет, что по этому показателю «Нафтатранс», войдет в пятерку бизнес-игроков на рынке специализированных транспортных услуг России.

Напомним, в апреле 2024 года Игорь Головня стал 100% собственником компании «Энергия топлива», владеющей нефтебазой в Новосибирске.

Компания-нефтетрейдер ТК «Нафтратранс плюс» является центральным звеном в цепочке предприятий-партнеров, которые осуществляют полный цикл бизнес-процессов, связанных с закупками, хранением, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов.

По данным Seldon.Basis, директором и собственником компании является Игорь Головня. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, выручка за 2023 год — 11,52 млрд (+19%), чистая прибыль — 180 млн (+69%). В 2023 году компания экспортировала товары в 2 страны: Грузию и Южную Осетию. По данным Rusbonds, ООО ТК «Нафтатранс плюс» сегодня — один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%. Эмитент занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ. Товар реализуется более чем 700 клиентам из различных отраслей, в том числе благодаря партнерам, в собственности которых большой автопарк — 376 единиц. В Новосибирске у компании работает 13 АЗС под брендом NAFTA24. Также в структуре компании две нефтебазы, расположенные в Москве и Новосибирске, общим объемом 8,8 тысяч кубометров.

Ранее редакция сообщала о том, что компания «Нафтатранс плюс» разместит облигации на 250 млн рублей. На бирже уже обращаются три выпуска компании.