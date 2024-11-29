За попытку убить бабушку с дедушкой новосибирца отправили за решётку на 9,5 лет

В Новосибирской области огласили приговор жителю Коченевского района, обвиняемого в покушении на убийство своих бабушки и дедушки.

В свои 24 года Денис Торопов не учился и не работал, употреблял наркотики, воровал. Его образ жизни «напрягал» стариков, которые его растили с раннего детства и с которыми он проживал всю свою жизнь. Пенсионеры регулярно наставляли внука на путь истинный и просили «завязать» с вредными привычками, из-за чего периодически возникали конфликты. После очередной ссоры лоботряс решил «наказать» пожилых родственников.

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошёл 14 марта 2024 года. В тот вечер Торопов традиционно вернулся домой пьяным. Дедушка с бабушкой уже были в кровати и смотрели телевизор. Душегуб схватил со стола нож и набросился на стариков. Первой досталось 70-летней женщине, а потом агрессор взялся за 72-летнего деда. Пенсионеры оказали сопротивление разъярённому внуку и подняли шум, чем привлекли внимание соседей. Те, в свою очередь, вызвали скорую помощь пострадавшим.

Сбежавшего с места преступления внука правоохранители задержали через два дня после случившегося. На Торопова надели браслеты и отправили в СИЗО.

Кроме того, в бане полицейские обнаружили его «заначку» с марихуаной. Так в уголовном деле Торопова к статье «Покушение на убийство двух лиц» добавилась ещё одна — «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».

— Подсудимый признан виновным по инкриминируемым ему преступлениям. Судом ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что за убийство родной матери новосибирский «Раскольников» получил 9 лет лишения свободы. Выяснял душегуб отношения с родительницей с помощью топора.