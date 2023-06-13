Выборы губернатора Новосибирской области обойдутся более чем в полмиллиарда рублей

Сегодня облизбирком опубликовал официальную информацию о выборах губернатора Новосибирской области, что означает старт кампании. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо. Старт кампании по дополнительным выборам органов местного самоуправления будет дан позднее.

Цена вопроса

По словам Ольги Благо, на проведение выборов губернатора в областном бюджете предусмотрены 546,3 млн рублей с учетом возможного повторного голосования. Из них на проведение основного голосования — 356,5 млн.

— Основная часть этой суммы (70%) — оплата труда членов избирательных комиссий, — поясняет Ольга Благо. — Также предусмотрены расходы на уборку помещений комиссий, аренду транспорта, видеонаблюдение, изготовление бюллетеней и стендов с информацией о кандидатах. Что касается заработка членов УИКов, то выйдет где-то 13-15 тысяч на человека.

Сколько дней голосуем?

По словам председателя облизбиркома, после продолжительных споров и обсуждений было принято решение о трехдневном голосовании. Это, по мнению Ольги Благо, продиктовано в первую очередь заботой о комфорте избирателя. Для сохранности бюллетеней предусматриваются сейф-пакеты, которые после окончания дня голосования отправятся в запечатанный сейф. Кроме того, дополнительно сохранность будет обеспечивать сотрудник правоохранительных органов и система видеонаблюдения на избирательных участках.

Напомним, что на июньской сессии Заксобрания депутаты-коммунисты предлагали вернуться к однодневному голосованию, аргументировав это, во-первых, удешевлением кампании, во-вторых, минимизацией возможных махинаций с результатами голосования, в-третьих, отсутствием такой необходимости с завершением периода пандемии коронавируса.

Голосуем электронно

На губернаторских и депутатских выборах избиратель сможет проголосовать удаленно через портал «Госуслуги». Для этого ему нужно с 24 июля по 4 сентября подать заявление в избирательную комиссию, чтобы его исключили из списка избирателей, голосующих в помещении комиссии.

Еще одним изменением для избирателей стало расширение списка оснований для голосования вне помещения.

— Теперь, например, может проголосовать мама, которой ребенка не с кем оставить, а идти на участок ребенок не хочет, — приводит пример Ольга Благо. — Может проголосовать человек, ухаживающий за больным.

Самый либеральный отсев

Что касается кандидатов, то, по информации облизбиркома, они могут выдвигаться только от избирательных объединений, самовыдвижение исключено. При этом каждый кандидат должен пройти так называемый муниципальный фильтр: собрать от 257 до 269 подписей муниципальных депутатов и глав, из которых 50 — районного уровня, остальные — сельских поселений.

— У нас самый либеральный муниципальный фильтр, — говорит председатель облизбиркома. — Требуются подписи 5% депутатов и глав. А других регионах этот показатель составляет 7% и более.

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся 10 сентября. С 16 по 26 июля кандидаты должны подать документы на регистрацию. До 4 августа облизбирком должен принять решение по регистрации или отказе в регистрации по каждому из кандидатов.

Ранее редакция сообщала, что избирком принял документы на проведение референдума по сохранению выборов мэра Новосибирска.