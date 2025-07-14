Новосибирский облизбирком заверил первые партийные списки на выборы-2025

Новосибирская областная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты регионального Заксобрания и горсовета Новосибирска, представленные первыми двумя партиями.
Своих кандидатов обозначили «Единая Россия» и Новосибирское областное отделение политической партии «КПРФ».
В заверенном списке «ЕР» по единому областному избирательному округу значатся 155 человек. Список кандидатов в депутаты регионального парламента по одномандатным избирательным округам представляют 36 человек.
В заверенные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва вошли 50 человек от партии «ЕР» и 47 человек — от «КПРФ».
Напомним, о подготовке к кампании заявили также ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».
Ранее редакция сообщала, что на участие в выборах-2025 в Новосибирской области подали заявления уже более 40 человек. Трое кандидатов решили побороться за мандат депутата Заксобрания и горсовета одновременно.
Фото предоставлено Новосибирским облизбиркомом, автор- пресс-служба
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