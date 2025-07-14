Новосибирский облизбирком заверил первые партийные списки на выборы-2025

Новосибирская областная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты регионального Заксобрания и горсовета Новосибирска, представленные первыми двумя партиями.

Своих кандидатов обозначили «Единая Россия» и Новосибирское областное отделение политической партии «КПРФ».

В заверенном списке «ЕР» по единому областному избирательному округу значатся 155 человек. Список кандидатов в депутаты регионального парламента по одномандатным избирательным округам представляют 36 человек.

В заверенные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва вошли 50 человек от партии «ЕР» и 47 человек — от «КПРФ».

Напомним, о подготовке к кампании заявили также ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

Ранее редакция сообщала, что на участие в выборах-2025 в Новосибирской области подали заявления уже более 40 человек. Трое кандидатов решили побороться за мандат депутата Заксобрания и горсовета одновременно.