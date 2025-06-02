Кандидатов на участие в выборах в Новосибирске представили справедливороссы

Глава новосибирского реготделения партии «Справедливая Россия – За Правду», депутат Госдумы Александр Аксененко представил ключевых кандидатов, которые пойдут на осенние выборы в Новосибирске и области.

— Партия провела огромную работу по подготовке к кампании. В нашу команду пришли 250 человек, они будут участвовать в выборах на уровне региона, города, а также в районах области. Они видят проблемы, которые существуют, которые волнуют новосибирцев, и намерены принимать участие в их решении, — подчеркнул Аксененко.

По его оценке, по спискам партия планирует занять 10%, еще минимум двое депутатов должны пройти по одномандатным округам. Кроме того, кандидаты от СРЗП намерены выдвигаться во всех городских одномандатных округах и в районах области. В целом в эту политическую кампанию в регионе будут разыгрываться около 4000 мандатов.

В областной региональный парламент по партийным спискам идут три человека. Первый номер — Александр Аксененко. Второй — депутат Новосибирского района, участник СВО Руслан Колник:

— Я депутат районного совета. Был депутатом сельсовета, поэтому понимаю объем работы. Понимаю, какая помощь нужна фронту, а также малым городам и селу. Также иду по одномандатному округу.

Замыкает тройку лидеров экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак.

— Решение прийти в партию осознанное. Я ушел из прокуратуры по выслуге лет и нашел подходящее для себя занятие — возглавлю в партии Центр защиты прав граждан. Работа понятная. Это личные встречи граждан, изучение проблем, с которыми приходят люди, — пояснил Сивак.

В региональный парламент также будет выдвигаться директор ТРК «Эдем» Владислав Плотников. Он пойдет одномандатником по округу №37 по Советскому району.

Действующий депутат Заксобрания, зампредседателя комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Пак также пойдет по одномандатному округу. Но по какому — пока не определено.

Экс-глава департамента по соцполитике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева также будет выдвигаться от партии СРЗП в региональный парламент по одномандатному округу №21 и будет возглавлять территориальную группу.

— У нее колоссальный опыт, на наш взгляд, это позволит ей вывести решение социальных вопросов на новый уровень, — подчеркнул Александр Аксененко.

От партии СЗРП на выборы в 2025 году также пойдут глава союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров, директор спортивной школы Академгородка Сергей Самсонов, муниципальные депутаты Фируз Хасанов (Бердск), Иван Бочаров (Колывань), Константин Терещенко (Барабинск), председатель профсоюзов предприятий электронной промышленности Вера Леонтьева, член Общественной палаты Сергей Леонов, представители спортивных федераций Василий Титовский, Вячеслав Митрофанов, Денис Бондаренко, а также общественники, участники СВО и т.д.

Участие известного в Новосибирске справедливоросса Анатолия Кубанова в выборах 2025 года пока под вопросом.

— Он никуда не уходит из партии, но в тройке лидеров его нет по ряду причин, в том числе из-за серьезной занятости в театре, которым он руководит. Окончательное решение будет зависеть от самого Анатолия Анатольевича и нашего лидера Сергея Михайловича Миронова. Возможно, он будет участвовать по какой-то тергруппе, — добавил Александр Аксененко.

Напомним, на сентябрьских выборах в восьмой созыв Законодательного Собрания будут избраны 76 депутатов (38 — в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все — в одномандатных округах).

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что вопрос о назначении выборов в Новосибирской области будет вынесен на сессию регионального парламента 5 июня.