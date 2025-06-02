Рекламодателям

Кандидатов на участие в выборах в Новосибирске представили справедливороссы

  • 02/06/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Кандидатов на участие в выборах в Новосибирске представили справедливороссы
Партия претендует на пять мест в региональном парламенте

Глава новосибирского реготделения партии «Справедливая Россия – За Правду», депутат Госдумы Александр Аксененко представил ключевых кандидатов, которые пойдут на осенние выборы в Новосибирске и области.

— Партия провела огромную работу по подготовке к кампании. В нашу команду пришли 250 человек, они будут участвовать в выборах на уровне региона, города, а также в районах области. Они видят проблемы, которые существуют, которые волнуют новосибирцев, и намерены принимать участие в их решении, — подчеркнул Аксененко.

По его оценке, по спискам партия планирует занять 10%, еще минимум двое депутатов должны пройти по одномандатным округам. Кроме того, кандидаты от СРЗП намерены выдвигаться во всех городских одномандатных округах и в районах области. В целом в эту политическую кампанию в регионе будут разыгрываться около 4000 мандатов.

В областной региональный парламент по партийным спискам идут три человека. Первый номер — Александр Аксененко. Второй — депутат Новосибирского района, участник СВО Руслан Колник:

— Я депутат районного совета. Был депутатом сельсовета, поэтому понимаю объем работы. Понимаю, какая помощь нужна фронту, а также малым городам и селу. Также иду по одномандатному округу.

Замыкает тройку лидеров экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак.

— Решение прийти в партию осознанное. Я ушел из прокуратуры по выслуге лет и нашел подходящее для себя занятие — возглавлю в партии Центр защиты прав граждан. Работа понятная. Это личные встречи граждан, изучение проблем, с которыми приходят люди, — пояснил Сивак.

В региональный парламент также будет выдвигаться директор ТРК «Эдем» Владислав Плотников. Он пойдет одномандатником по округу №37 по Советскому району.

Действующий депутат Заксобрания, зампредседателя комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Пак также пойдет по одномандатному округу. Но по какому — пока не определено.

Экс-глава департамента по соцполитике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева также будет выдвигаться от партии СРЗП в региональный парламент по одномандатному округу №21 и будет возглавлять территориальную группу.

— У нее колоссальный опыт, на наш взгляд, это позволит ей вывести решение социальных вопросов на новый уровень, — подчеркнул Александр Аксененко.

От партии СЗРП на выборы в 2025 году также пойдут глава союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров, директор спортивной школы Академгородка Сергей Самсонов, муниципальные депутаты Фируз Хасанов (Бердск), Иван Бочаров (Колывань), Константин Терещенко (Барабинск), председатель профсоюзов предприятий электронной промышленности Вера Леонтьева, член Общественной палаты Сергей Леонов, представители спортивных федераций Василий Титовский, Вячеслав Митрофанов, Денис Бондаренко, а также общественники, участники СВО и т.д.

Участие известного в Новосибирске справедливоросса Анатолия Кубанова в выборах 2025 года пока под вопросом.

— Он никуда не уходит из партии, но в тройке лидеров его нет по ряду причин, в том числе из-за серьезной занятости в театре, которым он руководит. Окончательное решение будет зависеть от самого Анатолия Анатольевича и нашего лидера Сергея Михайловича Миронова. Возможно, он будет участвовать по какой-то тергруппе, — добавил Александр Аксененко.

Напомним, на сентябрьских выборах в восьмой созыв Законодательного Собрания будут избраны 76 депутатов (38 — в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все — в одномандатных округах).

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия»,  ЛДПР,  КПРФ«Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что вопрос о назначении выборов в Новосибирской области будет вынесен на сессию регионального парламента 5 июня. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

8

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СРЗП выборы Александр Аксененко


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

Новосибирский картонно-бумажный комбинат — один из немногих гофропроизводителей за Уралом с собственной сырьевой базой. Генеральный директор комбината Игорь Диденко рассказал о реализации самых крупных и важных инвестиционных проектов последних лет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Кандидатов на участие в выборах в Новосибирске представили справедливороссы
2/06/25 16:00
Власть Политика
Театр «Старый дом» показал роман об отрицательной сельской демографии
2/06/25 15:00
Город Культура Общество
Импорт дорогих авто в Россию рухнул на 56%
2/06/25 14:00
Туристов из Новосибирска предупредили об опасной лихорадке
2/06/25 13:00
Туризм
Новосибирская «Сибирь» отпустила семерых хоккеистов
2/06/25 12:00
Спорт
Строительство поликлиники в Кировском районе Новосибирска продлили до 2026 года
2/06/25 11:00
Власть Недвижимость Общество
Министру ЖКХ Новосибирской области Архипову вынесли приговор
2/06/25 9:30
Власть Право&Порядок
Металлургические компании лидируют по динамике роста производства в Новосибирске
2/06/25 9:00
Бизнес Промышленность
В Новосибирской области усилены меры безопасности
1/06/25 21:30
Власть Общество Право&Порядок
Жертвы звонят сами: мошенники изменили схему захвата аккаунтов на «Госуслугах»
1/06/25 18:00
Общество Право&Порядок Финансы
Новый сезон работы детской железной дороги стартовал в Новосибирске
1/06/25 15:55
Общество
«Воздержитесь от алкоголя»: новосибирцев предупредили о ЧС из-за аномальной жары в регионе
1/06/25 13:48
Общество
Восьмерых школьников поймали на ЕГЭ со шпаргалками и телефонами в Новосибирске
1/06/25 11:40
Образование Общество
На 13% вырастет «коммуналка» с 1 июля в Новосибирской области
1/06/25 10:00
Общество Экономика
В Новосибирск поставляют подержанные китайские автомобили
31/05/25 19:00
На пункт пропуска «Ташанта» закупят досмотровые комплексы на 700 млн рублей
31/05/25 17:30
Бизнес Власть
Новые законы: что ожидает новосибирцев в июне 2025 года
31/05/25 17:30
Власть Общество
Возвратные и невозвратные тарифы появятся в гостиницах Новосибирска
31/05/25 16:00
Власть Туризм
Мэру Новосибирска вынесли предостережение за парковые проекты
31/05/25 12:30
Власть Общество Право&Порядок
Почти 100 компаний и ИП незаконно работают с самозанятыми в Новосибирске
31/05/25 11:00
Бизнес Власть
Популярное
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025
30/05/25 10:04
На нашествие медведок пожаловались дачники Новосибирска
29/05/25 18:00
Новосибирцам рассказали, что делать с посадками после заморозков
29/05/25 12:00
Домашних питомцев в России заподозрили в распространении нового вируса
21/05/25 16:30
Жителей Новосибирска предупредили об опасности нового детского увлечения
20/05/25 18:30
Новости компаний
Конкурс журналистов: номинацию «ПРОфессия энергетик» посвятили работникам энергетического комплекса
2/06/25 12:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба - «Кредитная карта года»
2/06/25 10:04
Самовольные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирской области
30/05/25 9:40
Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Лучший бренд Новосибирской области»
30/05/25 9:10
Новую высоковольтную подстанцию возведут в Маслянинском районе
29/05/25 11:10
Банк Уралсиб награжден премией FINAWARD за «Финтех-проект года»
29/05/25 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности